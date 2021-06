Spotify lanza 'Only You', una función que incluye horóscopo musical y revela tus combinaciones únicas de artistas

El gigante sueco de la música en streaming Spotify acaba de lanzar Only You una nueva funcionalidad para su aplicación con la intención de fomentar los contenidos personalizados de cada usuario.

Only You está integrada en la app de Spotify para Android e iOS y su mecánica es similar a la de las historias de Instragram, WhatsApp o Facebook. "Hay más de 356 millones de usuarios en Spotify que saben que escuchar lo es todo. Y con más de 70 millones de canciones y 2,6 millones de podcast siempre hay algo nuevo que descubrir, compartir y disfrutar, pero sabemos que nadie escucha como tú. Así que hoy lanzamos Only You, una campaña global con una experiencia in-app y listas personalizadas para celebrar justo eso", explica la compañía en una nota de prensa.

Only You incluye tres novedades principales, aunque comparte características con Spotify Wrapped, el resumen anual personalizado que la compañía elabora para cada usuario cuando se aproxima el final del año.

Una de las nuevas funciones es una especie de horóscopo musical que incluye un signo solar, lunar y ascendente en función de los artistas más escuchados por el oyente.

En segundo lugar destaca "Tu cena de ensueño", que permite elegir entre tres artistas a los que invitarías a una cena ideal. Una vez seleccionados, Spotify crea un mix personalizado para cada artista y crea el ambiente.

Después, está "Tus parejas de artistas" que muestra al usuario combinaciones de artistas insólitas que ha escuchado recientemente. Como podrían ser, por ejemplo, Camela y Johann Sebastian Bach.

Finalmente, la aplicación muestra al usuario los años más frecuentes en los que se publicó la música que escucha, recomienda contenidos para madrugadores o "aves nocturnas" y refleja los géneros musicales favoritos, todo ello en formato story.