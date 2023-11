Valoración: SPC Magnus

Los móviles para personas mayores están por defecto fuera de foco (como suele ocurrir con las cosas relacionadas con la tercera edad), si bien llega una etapa familiar en la que resultan esenciales, de ahí la demanda 'escondida'. Un nicho de mercado en el que se ha sabido posicionar la marca española SPC, que ha incorporado a la vertiente el SPC Magnus, un teléfono con elementos bien pensados y completo dentro de su perfil básico.

El SPC Magnus, que cuesta 70 euros, tiene bastante más que ver con los móviles de antes que con los smartphones. Una condición simbolizada en su teclado físico y en el hecho de que está concebido para lo fundamental, que los mayores puedan hacer y recibir llamadas. Estos dispositivos se rigen por otros parámetros y van encaminados a lo funcional y a resultar sencillos de manejar, base conjugada asimismo con detalles adaptados al tipo de usuario.

El teléfono, con conectividad 2G y Bluetooth 3.0, no entra en la categoría de smartphone para mayores, vía en la que la alavesa SPC cuenta con opciones como el SPC Zeus 4G Pro, sino en la de senior mobile phone (en la que el fabricante dispone asimismo de opciones con 4G).

Diseño y elementos del SPC Magnus

El SPC Magnus es muy de plástico pero exhibe una bisagra resistente (20bits)

Se caracteriza por su diseño con tapa y la apertura de tipo concha, ideado para plasmar dos pantallas (la exterior y la principal) y para evitar marcaciones de botones indeseadas. Muy de plástico, factor que en este terreno no importa en absoluto, se abre con facilidad (la bisagra que posibilita el movimiento, aunque modesta, exhibe resistencia) y resulta sorprendentemente ligero. Pesa solo 108 gramos. Por comparar, los smartphones más ligeros rondan los 170 gramos.

En el lateral derecho vienen el conector de auriculares y un puerto USB-C y en el izquierdo, los botones de volumen y, separado de estos, el botón para que se encienda el panel externo, que si se mantiene pulsado dos segundos activa una pequeña linterna en el frontal.

Encima de la pantalla figura una cámara, trasera porque se usa con el móvil abierto y en el fondo de adorno porque el usuario sénior no la va a emplear y porque ofrece una ínfima resolución (0,3 MP). En la trasera aparece el botón de SOS y la parte inferior está enfocada a que el SPC Magnus se conecte a su base de carga.

El teclado físico

Las grandes teclas del SPC Magnus (20bits)

Uno de los reclamos y de los aspectos interesantes del teléfono reside en el tamaño XL de sus teclas para que se vea con total claridad lo que se marca. Su disposición, al estilo clásico, muestra los botones para los números y las letras (cuando se escriben mensajes), el botón para responder a la llamada (el verde), el de colgar (el rojo), los botones para las dos memorias directas (M1 y M2), con vistas a llamar con rapidez a dos contactos preferentes, el de los SMS (el sobrecito), los de arriba y abajo y los de OK y Atrás cuando se entra en el menú.

Dos pantallas para que todo se vea bien

La pantalla de la tapa del SPC Magnus (20bits)

Otro reclamo del SPC Magnus se halla en sus dos pantallas, guiadas por lo conciso, lo claro y lo legible. Que sus resoluciones QQVGA y QVGA estén a años de los estándares actuales da igual porque se ven y entienden bien, que es lo que de lo que se trata con estos teléfonos. La exterior, de 1,77 pulgadas, posibilita que el usuario vea la hora, la fecha, el día de la semana, el estado de la batería y si tiene alguna llamada perdida o mensaje.

La principal, de 2,8 pulgadas, destaca por lo grandes que se ven las cosas, lo que facilita moverse por la agenda (caben 300 contactos), los mensajes, el registro de llamadas, la configuración del botón SOS, el apartado multimedia, las herramientas (alarma, calendario, lupa, calculadora, linterna) y los ajustes.

Batería de las de antes

El SPC Magnus puede cargarse con el cable USB-C o con la base de carga (20bits)

La batería del SPC Magnus remite a los viejos tiempos por ser extraíble y porque es de las que duran y duran a pesar de sus 800 mAh. Lo poco que 'gasta' el teléfono por su rango básico permite tan prolongada autonomía. Se puede cargar conectando el cable al USB-C del lateral derecho o poniendo el cable en la clásica base de carga que viene incluida, opción que gustará más al mayor (la lucecita verde, el ruidito, la conexión instantánea).

Más allá de que la carga completa lleva tres horas, el comentario negativo del apartado se lo lleva lo que cuesta levantar la tapa trasera para, en el proceso de configuración inicial, colocar la batería y la tarjeta SIM. La muesca de la que hay que tirar para ir abriendo sirve de escasa ayuda.

Botón SOS y Smart Help

El botón SOS del SPC Magnus se ubica en la trasera (20bits)

Compatible con audífonos, marcación guiada por voz y con un timbre muy alto (aspecto clave en estos teléfonos), el SPC Magnus contempla funciones que dan tranquilidad a los familiares. Una de ellas es el mencionado botón SOS de la trasera para que el sénior lo utilice en caso de grave percance y necesidad vital. Al mantenerlo pulsado tres segundos suena una fuerte alarma (como aviso para los que pudieran oírla cerca) y el teléfono comienza automáticamente tres rondas de llamadas a cinco contactos de emergencia a la espera de obtener respuesta. También manda un mensaje advirtiendo de la circunstancia.

Siguiendo en este terreno más pensado para los familiares, Smart Help incluye tres funciones: configuración remota (si hace falta que un contacto ponga a punto el teléfono a distancia, lo que se efectúa mediante SMS), timbre inteligente (el sistema sube al máximo el volumen del SPC Magnus si detecta que el mismo contacto vuelve a llamar en un corto intervalo de tiempo tras un intento de llamada no contestada) y Notificaciones inteligentes. Estas alertan a los contactos de confianza en caso de inactividad prolongada, por ejemplo si no se ha usado o no se ha levantado o cerrado la tapa en 24 horas. Smart Help se localiza en Ajustes.

Ficha técnica del SPC Magnus

Pantallas: principal de 2,8 pulgadas y exterior de 1,77 pulgadas

Conectividad: 2G y Bluetooth 3.0

​Batería: 800 mAh (extraíble)

Botón SOS, compatibilidad con audífonos (HAC M4/T4), timbre alto, Smart Help, marcación guiada por voz, manos libres, radio FM

Con puerto USB-C y base de carga

Hasta 300 contactos en agenda

2 mini SIM, espacio para microSD (ampliación hasta 16 GB)

Cámara de 0,3 MP

Peso: 108 gramos

Precio: 70 euros

Puntuación 20Bits: 7/10 Lo mejor: su sencillez y sus elementos bien pensados.

​Lo peor: lo que cuesta abrir la trasera para colocar la batería extraíble y la SIM

