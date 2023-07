Valoración: Honor 90 Lite

El Honor 90 es un móvil de categoría que vuelve a poner de manifiesto el buen momento tecnológico de la marca china. El nivel exhibido anima también a comprobar lo que ofrece su hermano pequeño, el Honor 90 Lite, smartphone que en su segmento se adscribe a los que se pueden recomendar vivamente.

El Honor 90 Lite, telonero del modelo de referencia al llegar a España unas semanas antes, tiene un precio de 299 euros en una versión de 8 GB + 256 GB. Se trata de un dispositivo de gama media y cuesta 250-300 euros menos (depende de la configuración con la que se compare) que el Honor 90, en la práctica en la gama alta.

El Honor 90 Lite en color Cyan Lake (20Bits)

Plasma uno de esos diseños que conquistan por su cuidada vistosidad, la elegancia y el juego que otorgan los brillos y reflejos de su trasera, de impecable acabado. 20Bits lo ha analizado en su versión azul verdoso (Cyan Lake), muy seductora. El módulo resulta algo raro si se atiende a la forma 'hexagonal' de los dos anillos de las cámaras, si bien se nota la intención estilística detrás, a lo que se suma que contribuye al efecto causado por el conjunto.

El Honor 90 Lite, estiloso y también delgado y ligero (20Bits)

Con esquinas redondeadas y buenos marcos, el Honor 90 Lite presenta además la doble virtud del diseño delgado y ligero: 7,48 mm de grosor y 179 gramos, características que hablan de su comodidad en mano. A los usuarios les gustan los teléfonos finos y que pesen poco y la tendencia, tan presente en el mercado, va en respuesta a dicha demanda.

Pantalla del Honor 90 Lite

La pantalla de 6,7 pulgadas del Honor 90 Lite (20Bits)

Muestra una pantalla de 6,7 pulgadas, mismo tamaño que la del Honor 90, aunque sin la condición curva, la tecnología Amoled y la fluidez de 120 Hz. En este caso Honor materializa un panel más sencillo en cuanto a número de opciones y extras, lo que no compromete su buen nivel en el rango medio. La experiencia, de hecho, es bastante satisfactoria. Cuenta con resolución FHD+, tasa de refresco de 90 Hz (permite dejarla fijada u elegir la frecuencia de actualización dinámica o la básica de 60 Hz) y no va nada mal de brillo.

En cuanto al complemento de audio, ofrece un sonido correcto a pesar de que, como pasa más de la cuenta en la gama media, dispone de un único altavoz.

Fotos nítidas y cámara de 100 MP

Foto tomada con el Honor 90 Lite (20Bits)

Si el Honor 90 tiene como gran reclamo la cámara principal de 200 MP, el modelo Lite apuesta fuerte también con una de 100 MP, la cual remite a los 108 MP introducidos por otras marcas en el segmento. Se use o no la alta resolución, las imágenes desprenden calidad y nitidez y en líneas generales dejan buenas sensaciones. No obstante, una pequeña pega del apartado reside en que no permite la grabación de vídeo en 4K.

Dispone, en el anillo inferior, de dos cámaras secundarias, una ultra gran angular y de profundidad de 5 MP y una macro de 2 MP, composición de perfil más modesto.

Rendimiento y batería

Honor apuesta por Qualcomm para su móvil estrella (Snapdragon 7 Gen 1, variante Accelerated Edition) y por MediaTek para su hermano pequeño. El Honor 90 Lite integra el Dimensity 6020 (conectividad 5G), con menos nombre pero con un rendimiento que no produce quejas. En el terreno de la fluidez cabe señalar la ampliación de RAM (hasta 5 GB con Honor RAM Turbo).

La serie 90 plasma Android 13 según la personalización MagicOS 7.1. Como se indicó en el análisis del Honor 90, un software propio interesante dentro de que se vería realzado con una mayor depuración.

Aunque no llega al estándar deseado (los 5.000 mAh de los que siempre hablamos), su batería de 4.500 mAh conlleva una autonomía convincente. Soporta una carga rápida de 35W, en los escalones de velocidad de la gama media. Como ocurre con el Honor 90, se echa en falta el cargador en la caja.



Pantalla: LCD de 6,7 pulgadas (90 Hz)

Configuración: 8 GB + 256 GB

Procesador: MediaTek Dimensity 6020

​Cámaras traseras: 100 MP + ultra gran angular 5 MP + macro 2 MP

Cámara frontal: 16 MP

Batería: 4.500 mAh con carga rápida de 35W

Conectividad: 5G (4G)

Sistema operativo: MagicOS 7.1 (Android 13)

Otros elementos: NFC, sensor de huella en el lateral

Peso: 179 gramos

Precio: 299 euros Ficha técnica del Honor 90 Lite