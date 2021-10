¿Qué significa OMG en WhatsApp?

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular y empleada por millones de personas en todo el mundo. Cada poco tiempo añade nuevas funcionalidades para los usuarios y la última fue la posibilidad de incorporarse a una llamada grupal en curso.

En este sentido, las secuencias de letras y números que se utilizan tanto en WhatsApp, como en otras redes sociales, para mostrar sentimientos o estados de ánimo son ampliamente utilizadas, aunque cada vez aparezcan más emojis.

Cada vez se utilizan más expresiones de este tipo

Una de estas secuencias que multitud de personas escriben en un chat, en publicaciones de Twitter o en otras redes es 'OMG'. Pero, ¿qué significa? ¿A qué hace referencia? ¿Lo has visto en alguna conversación? Estas siglas se refieren a la frase 'Oh My God', traducida como 'Dios mío'.

Se trata de una expresión muy utilizada, sobre todo entre los jóvenes, para mostrar una sensación de asombro o sorpresa ante un hecho o un comentario. Este es uno de los acrónimos más utilizados en redes, junto con otros como 'LOL', que significa 'Laughing Out Loud', una expresión en inglés que se utiliza para expresar que nos estamos riendo de forma intensa.