WhatsApp vuelve a la carga para que aceptes sus cambios en la privacidad: esto es lo que pasa si no lo haces antes del 6 de noviembre

WhatsApp trae una gran actualización el próximo 6 de noviembre que estará centrada en las nuevas políticas de privacidad que llevan intentando introducir desde principios de año. Dichas condiciones han llegado a ser bastante polémicas, por consiguiente, las políticas pasaron de ser obligatorias a optativas.

Anteriormente, la aplicación se podía usar con plena normalidad si el usuario optaba por no aceptarlas, no obstante, la mecánica ha cambiado. Esto quiere decir que a partir del 6 de noviembre, las personas que se hayan negado a dicha aprobación empezarán a recibir recordatorios cada vez que abran la app. WhatsApp pedirá una y otra vez que aceptes las nuevas políticas de privacidad .

Igualmente los usuarios podrán seguir negándose, pero puede llegar a ser bastante molesto el hecho de estar abriendo la aplicación de manera constante y que cada vez te aparezca una ventana emergente con el recordatorio.

Pero, ¿qué pasa si una persona no acepta las famosas condiciones que han llegado a generar tanta polémica? Facebook puede acceder a toda la información almacenada que tengas en la cuenta de WhatsApp, sin embargo, este cambio solo afectará a las empresas. No te asustes ni temas por la privacidad de tu información, ambas redes no compartirán ningún tipo de dato sensible que pueda llegar a afectar a los usuarios.

A principios de año, la compañía anunció que dichas políticas eran de carácter obligatorio, pero al darse cuenta de que algunos usuarios estaban emigrando a otras aplicaciones de mensajería instantánea, empezaron a regular.

Por otro lado, es importante destacar que dentro de pocos días, concretamente el 1 de noviembre, habrá bastantes móviles en los que no se podrá seguir usando WhatsApp debido a que los modelos se quedan obsoletos. Algunas de las marcas que se han visto afectadas son Samsung, Huawei, LG, ZTE y Sony. El medio La Vanguardia publicó una lista con los perjudicados, puede hacer clic en el siguiente enlace para descubrirlo.

