Por qué LinkedIn es el nuevo Tinder: la gente busca pareja fijándose en sus estudios y su puesto de trabajo

En los últimos años, aplicaciones como Tinder, Bumble y Hinge han dominado el ámbito de las citas online, y millones de personas utilizan los servicios para encontrar su pareja ideal.

Sin embargo, algunos solteros ahora están recurriendo a una plataforma de redes sociales muy diferente para encontrar el amor: LinkedIn. Tradicionalmente utilizada para conectar profesionales con otras personas de ideas afines, algunos utilizan la aplicación para filtrar posibles coincidencias por carrera y educación.

La experta en relaciones y sexualidad Courtney Boyer explica al Daily Mail que LinkedIn ofrece "fiabilidad" cuando se busca encontrar una pareja compatible.

"A la mayoría de las personas en Tinder realmente no les importa dónde obtuviste tu MBA o para qué compañía has trabajado. Pero las personas que buscan una asociación encuentran útil la fiabilidad de LinkedIn cuando se acercan a alguien que encuentran atractivo y compatible", afirmó.

"Muchas aplicaciones de citas son miopes y sólo se centran en métricas como la edad, los intereses, etcétera, lo que puede ser suficiente para encuentros a corto plazo o para aquellos que estén dispuestos a examinar las fotos posadas en Instagram", prosigue Boyer.

"La mayoría de las personas que utilizan aplicaciones de citas tradicionales no revelan su profesión y, sin embargo, es una fuente clave de información para muchos que buscan una asociación", dice la experta.

La experta en relaciones Sharin Shafer, cofundadora de la agencia londinense Bond, dice que LinkedIn podría ser una forma efectiva de buscar a alguien con intereses similares a los tuyos.

Shafer explicó que aunque LinkedIn se puede utilizar como herramienta para encontrar pareja, los solteros deberían consultar las plataformas de redes sociales alternativas de una persona antes de enviarle mensajes.

"Se puede utilizar como herramienta de selección, pero no animaría a nadie a acercarse a alguien en LinkedIn", dijo, y añadió: "A algunas personas les puede gustar esta medida audaz, pero yo no me acercaría a ellos a través de LinkedIn".