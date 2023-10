Xbox solo quiere que uses sus accesorios: la consola bloqueará los no oficiales

Los accesorios no oficiales para las consolas son bastante más asequibles que los originales que suelen ser especialmente costosos. Son muchos los jugadores que recurren a ellos para para reducir los gastos, sin embargo, Xbox quiere evitar que esto siga ocurriendo.

La decisión de la división de videojuegos de Microsoft también afectaría a los usuarios de España, ya que su intención es bloquear el uso de accesorios no oficiales con sus consolas a nivel global. Según la página de soporte de Xbox, el motivo por el que lo harán es que “pueden afectar la experiencia de juego en consolas Xbox”.

¿Qué pasa si uso accesorios no oficiales de Xbox?

Aquellos que tengan productos que funcionan con consolas de Xbox que no hayan sido fabricados por Microsoft ni por ningún socio de hardware de la consola que disponga de una licencia para ello serán los perjudicados con esta decisión.

Según ha informado la empresa, los usuarios que utilicen accesorios no oficiales recibirán una notificación que avisará de que están conectados a un dispositivo no autorizado. Una vez que les llegue el aviso a los jugadores, tendrán solo "dos semanas para usar el accesorio".

Cuando haya pasado dicho periodo, "se bloqueará su uso con la consola". En lugar de tener acceso a las ventajas del accesorio no oficial, los usuarios verán un nuevo código de error: 0x82d60003.

Xbox recomienda que los perjudicados por esta decisión se pongan en contacto con la tienda o fabricante del accesorio no autorizado para intentar devolverlo. No obstante, ha recalcado que hay controladores de terceros de otras marcas que forman parte de los fabricantes de hardware aprobados por Xbox, por lo que los jugadores deberán prestar atención si sus dispositivos son parte de esta lista de no afectados.

Estos son los accesorios autorizados por Xbox

La firma de entretenimiento ha facilitado un enlace a los accesorios que sí aprueban. A continuación, te dejamos una lista:

Xbob Design Lab. Xbox Wireless Controller – Robot White.

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core (White).

Xbox Elite Wireless Controller Series 2.

Xbox Wireless Controller – Gold Shadow Special Edition.

Xbox Wireless Controller – Stromcloud Vapor Special Edition.

Xbox Wireless Controller – Starfield Limited Edition.

Xbox Wireless Controller – Sunkissed Vibes OPI Special Edition.

Xbox Wireless Controller – Arctic Camo Special Edition.

Xbox Wireless Controller – Remix Special Edition.

Xbox Wireless Controller – Stellar Shift Special Edition.

Xbox Wireless Controller – Lunar Shift Special Edition.

Xbox Wireless Controller – Mineral Camo Special Edition.

Xbox WIreless Controler + USB-C Cable.

Xbox Wireless Controller + Wireless Adapter for Windows 10.

Xbox Wireless Controller – Daystrike Camo Special Edition.

Complete Component Pack.

Xbox Adaptative Controller. Xbox Wireless Adapter for Windows 10.

PDP REALMZ Wired Controller for Xbox – Sonic Speed.

GameSir G7 SE Wired Controller for Xbox.

KontrolFreek Performance Thumbsticks for Xbox.

PowerA Advantage Wired Controller for Xbox – Purple Sparkle.

PDP Rematch Wired Controller for Xbox – Frosted Diamond and Australian Opal.

Hyperkin Xenon Wired Controller for Xbox – Cosmic Night and Twilight Galaxy.

PowerA Enchanced Wired Controller for Xbox Series X|S – Cotton Candy Blue.

PowerA Enchanced Wired Controller for Xbox Series X|S – Pink Lemonade.

PowerA Enchanced Wired Controller for Xbox Series X|S – Lavender Swirl.

PowerA Enchanced Wired Controller for Xbox Series X|S – Pastel Dream.

PowerA Enchanced Wired Controller for Xbox Series X|S – Purple Camo. 8BitDo Ultimate Wired Controller for Xbox – Pink.

Otterbox Easy Grip Controller Shell for Xbox Series X|S – Lilac Dream.

Razer Turret for Xbox One. Razer Sonic the Hedgehog LE Wireless Controller & Quick Charging Stand for Xbox.

Turtle Beach Recon Xbox Wired Controller.

PowerA Spectra Infinity Enhanced Wired Controller for Xbox Series X|S.

Hay muchos más accesorios disponibles de forma oficial por la marca y, si quieres acceder a la lista completa solo tienes que pinchar aquí.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.