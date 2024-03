La Xbox portátil podría ser una realidad: así sería la próxima consola de Microsoft

DALL-E via Bing Image Creator

Parece que el proyecto de una Xbox portátil es algo que puede ser una realidad debido a que Phil Spencer como el jefe de Microsoft ha comenzado que ya están experimentando con varios diseños que podrían ser una realidad en el futuro.

En una entrevista realizada al medio Polygon, Spencer ha comentado la estrategia para realizar una Xbox portátil y su idea es ofrecer toda la experiencia completa en un dispositivo que se ha portable, algo que de momento a día de hoy no hay.

Características de la consola Xbox portátil

En propias palabras del jefe de Microsoft Gaming afirma que debería ofrecer una experiencia muy parecida a lo que hay actualmente, pero de forma portátil, lo que incluye una biblioteca de juegos y las partidas guardadas, además del Game Pass. Quiere que se sienta de verdad como una extensión de la propia consola. Es decir, que en el momento que se encienda la Xbox portátil se vea exactamente igual como cuando se ve en la televisión.

El equipo está trabajando para lograr entender lo que tienen que construir para encontrar a nuevos jugadores y no solamente se centran en el hardware, sino que están pensando en desarrollar una experiencia de software que pueda estar en dispositivos ya existentes como por ejemplo el Rog Ally o la Legion Go de Lenovo. Por ejemplo, si pensamos en consolas portátiles podemos pensar la Steam Deck y el punto fuerte de esta es la integración de software, porque el usuario no tiene que preocuparse de instalar aplicaciones, ni optimizar nada.

También afirma que tienen que seguir trabajando en solucionar los puntos débiles que están encontrando a realizar las pruebas, como por ejemplo la entrada del controlador. Más concretamente, en la experiencia al utilizar la Rog Ally o la Legion Go de Lenovo y cómo funciona con la entrada de controlador DPI en una pantalla más pequeña de 7 y 8 pulgadas. Ya que ese es un punto de diseño real y el equipo está trabajando con Windows para mejorar la experiencia.

Durante años, el equipo de Xbox ha trasladado juegos a nuevas plataformas y ha desarrollado el servicio de suscripción Game Pass para hacer que los juegos se puedan ir reproduciendo teléfonos inteligentes a través del streaming. Como tal no se ha anunciado anunció de manera oficial la Xbox portátil, debido a que tendrá que seguir desarrollando y cogiendo referencias de sus competidores.

