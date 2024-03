Steam te dejará compartir tus videojuegos gracias a su nuevo modo familiar

Steam ha presentado los grupos familiares, una nueva función que permitirá compartir juegos, autorizar compras y restringir el acceso a los menores de edad. Dicho esto, aunque la plataforma contase con un modo familiar, esto era limitado y algunas necesitaban activar una función adicional.

Por lo que desde Valve han decidido agrupar todas sus herramientas en un solo lugar. En definitiva, se eliminan los límites sobre cantidad de personas, además de agregar nuevos controles parentales y opciones para compartir.

Así es el nuevo modo familiar de Steam

El modo familiar de Steam está ideado para las personas que viven juntas puedan compartir juegos entre ellos sin necesidad de tener internet. Puede ser desde una familia hasta un piso compartido con amigos. De acuerdo con una publicación de un blog, ahora estos grupos pueden añadir hasta seis integrantes y cuentas tanto de adultos como de niños.

Los adultos son los que pueden controlar el grupo y los pequeños pueden comprar los juegos solo con la ayuda de los padres, algo que otorga más seguridad. Desde la plataforma, aseguran que los desarrolladores deben aprobar los títulos, a través del préstamo familiar, para compartirlos en familia, aunque no está garantizado para todos.

Mientras que otros, como son los juegos gratuitos o los que requieren claves, cuentas de suscripciones o de terceros, no se pueden compartir. Algo malo del préstamo de juegos es que no pueden jugar más de dos personas al mismo, a no ser que haya copias suficientes en la biblioteca compartida. Eso sí, las cuentas pueden compartir una biblioteca con otros cinco miembros de la familia.

Pero esta vez no se mencionan límites en la cantidad de dispositivos que puede autorizar y antes estaba limitado a 10. También hay que remarcar que el nuevo sistema está bloqueado por región, por lo que si has estado compartiendo con alguien en otro país, es posible que no puedas continuar haciéndolo. Y si alguien deja tu el grupo de familia, no podrá unirse ni formar otra durante un año completo.

