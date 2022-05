¿Qué pasa si cargo mi iPhone con otro cargador genérico?

El teléfono móvil se ha convertido en una herramienta imprescindible en nuestro día a día, por lo que su cuidado y mantenimiento es importante para que su vida útil aumente. Los iPhone son uno de los dispositivos móviles más vendidos del mundo debido a su versatilidad y eficacia a la hora de trabajar. Sin embargo, la gran mayoría de consumidores de este smartphone siempre ha denunciado la poca durabilidad de la batería con el paso del tiempo.

Quizá esto se deba a que no se tienen en cuenta los posibles daños que puede ocasionar cargar el iPhone con un cargador genérico en vez de con uno homologado por Apple.

Desde el soporte técnico de la compañía advierten que el uso de cargadores genéricos o accesorios Lightning falsificados puede estropear el dispositivo o incapacitarlo a la hora de sincronizar o cargar el teléfono. A esto se le suma un aumento en la facilidad de deterioro del cable y la posibilidad de que el extremo del conector se desprenda, se caliente más de la cuenta o no encaje correctamente en el dispositivo.

Desarrollan un cargador de iPhone inalámbrico de sólo 0.5 mm de grosor. EP

Por ello, la marca recomienda el uso exclusivo de accesorios certificados por Apple y que incluyan el distintivo MFi. Este distintivo certifica que los productos han pasado por rigurosas pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.

Cómo identificar el distintivo MFi

Para identificar los cables y accesorios falsificados o que no cuentan con certificación, Apple recomienda examinar el embalaje del accesorio y el propio accesorio. Por otro lado, el cable de conector Lightning a USB de Apple tiene “Designed by Apple in California” y “Assembled in China”, “Assembled in Vietnam” o “Indústria Brasileira” inscrito en el cable a unos 17 cm del conector USB seguido de un número de serie de 12 dígitos.

