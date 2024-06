Qué es iPhone Mirroring y qué otras novedades llegan a los ordenadores Apple de la mano de macOS 15 Sequoia

En la Keynote de Apple se han presentado una gran cantidad de novedades en relación con iOS 18, macOS 15.0, watchOS 11, iPadOS 18, visionOS 2.0 y, por supuesto, lo más destacado ha sido la llegada de Apple Intelligence y la nueva Siri con ChatGPT.

Centrándonos en lo nuevo de macOS 15, nos encontramos con que su nueva versión ha sido bautizada como macOS Sequoia, la cual estrena nuevas formas de trabajar y prestaciones con Apple Intelligence revolucionarias en el Mac como iPhone Mirroring, entre otras novedades importantes.

¿Qué es iPhone Mirroring?

macOS Sequoia viene lleno de novedades y el objetivo que tiene Apple es convertir a los MacBook en una especie de epicentro con su nueva versión de ‘Continuidad’. Esta enlazará los dispositivos de Apple y permitirá a los usuarios acceder al iPhone y controlarlo directamente desde el Mac, además de recibir las notificaciones del iPhone de forma directa en el Mac.

Para el control del iPhone, Sequoia añade el iPhone Mirroring para que los usuarios puedan acceder a su iPhone y usar todas sus funciones directamente desde el Mac. Para interactuar con el dispositivo móvil se podrá usar el teclado, trackpad y el ratón del Mac e incluso, si abrimos una notificación de una app desde macOS, esta lo hará en el iPhone.

También se podrá pasar contenido desde el Mac al iPhone arrastrándolo y al hacerlo el usuario podrá estar tranquilo sabiendo que el teléfono sigue bloqueado y nadie podrá acceder ni ver lo que se está haciendo. La primera beta de macOS 15 se prevé que llegue el mes de julio, siendo los MacBook Air con el procesador M3 y el MacBook Pro con M3 los primeros en recibirla.

iPhone Mirroring Apple

Otras novedades destacadas que llegan con macOS 15

Se integra Apple Intelligence, el nuevo sistema de inteligencia destinado a asistir al usuario y lo hará en las nuevas versiones de macOS, iOS y iPad. La misión que tiene es ayudar en tareas diarias, resúmenes, priorizando notificaciones y revisando textos en todas las apps Safari como Keynote, Mail, y en las apps de otras empresas. Se basa en el contexto personal de cada usuario y se ha diseñado en torno a la privacidad.

En Safari se renuevan varias aplicaciones como Highlights, Maps, Math Notes, Reader y se presenta una nueva aplicación de contraseñas que es un gestor creado por Apple disponible en todas las plataformas de la marca. Nos permitirá acceder a nuestras contraseñas, llaves de acceso, claves de redes WiFi y demás credenciales desde un mismo sitio. Cuenta con protección de cifrado de punto a punto en su sincronización con iCloud. Puede sincronizarse sin problemas con Apple y Windows, gracias a la app iCloud para Windows.

App de contraseñas en macOS 15 Apple

En cuanto al gaming en Mac, se ha anunciado el Game Port Toolking 2 que permite llevar juegos de otras plataformas a Mac, iPad y iPhone y llegarán títulos como: RESIDENT EVIL 7 biohazard y RESIDENT EVIL 2. La próxima gran extensión de World of Warcraft: The War Within llegará más adelante este año, así como Assassins Creed Shadows. También se lanzarán juegos como Frostpunk 2, Palworld, Sniper Elite 4 y RoboCop: Rogue City.

