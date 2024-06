Todas las novedades de Apple en la WWDC 2024: llega Apple Intelligence y Siri con ChatGPT

Apple ha presentado todas las novedades de iOS 18, macOS 15.0, WatchOS 11, iPadOS 18, VisionOS 2.0, pero el plato fuerte ha sido la llegada de Apple Intelligence y la nueva Siri con ChatGPT integrado. Estas son todas las novedades que se están presentando en la WWDC 2024.

AppleTV+

Lo primero de lo que se ha hablado ha sido de Apple TV+, una plataforma que ya suma cinco años y que, en tres de ellos, ha sido la mejor valorada por la calidad de sus contenidos y han revelado los nuevos estrenos que llegarán: Llévame a la luna, Pachinko (nueva temporada), Silo (nueva temporada), Severance (nueva temporada), Slow Horses, Lady in The Lake, The Instigators, Bad Monkey, Shrinking (nueva temporada), Wolfs.

visionOS

Después de hacer un repaso de lo que ya existe en visionOS, se confirma que llega a la siguiente generación de visionOS 2, la cual podrá convertir cualquier foto en una foto espacial. Aunque hay que decir que el casco de computación espacial de la marca no está a la venta en España.

Los panoramas también se podrán compartir con Spatial Personas y se mejorarán las opciones para acceder a los controles. Se podrá tener a mano el centro de control o un monitor de Mac en modo ultra panorámico. Además, según han confirmado, se van a ofrecer mejoras para capturar vídeos espaciales.

Se mejora la posibilidad de ampliar la pantalla del Mac gracias a Vision Pro y se agregará una opción para crear un escritorio virtual ultrapanorámico. La alianza con BlackMagicDesing permitirá a los creadores grabar un vídeo inmersivo. También se ha anunciado que Apple Vision Pro llega a más países, pero no a España: Los primeros en recibir el producto serán China, Japón y Singapur.

visionOS Apple

iOS 18

El primer cambio que ha sido anunciado en iOS 18 es en la pantalla de inicio, ya que se van a poder reordenar los iconos y establecer un modo oscuro. Por primera vez en la historia del sistema operativo, la pantalla permite cambiar el color de los iconos, su posición y colocarlos en cualquier hueco. Es decir, es totalmente personalizable.

Confirman un nuevo Centro de control que tiene un aspecto basado en múltiples escritorios que se podrán personalizar. Se podrá modificar los controles y cambiar entre diferentes tipos de grupos. El nuevo sistema operativo también permite bloquear aplicaciones con Face ID y ocultarlas

También mejora la aplicación de mensajes de Apple con reacciones a mensajes utilizando cualquier emoji, además se añade la opción de programarlos y dar formato al texto de los mismos. Apple Mail sufre implementaciones e introduce una nueva manera de agrupar correos por categorías.

Las aplicaciones de Apple Maps, Apple Wallet y Dario sufren variaciones con la llegada de iOS 18. Llega el Game Mode para potenciar los juegos al máximo junto con la potencia de los dispositivos. Aparte de todo esto llegan los mapas topográficos en la app Mapas, la integración de Recordatorios en la app Calendario o la renovación completa de la app Fotos.

También hay otro espacio de mejora para los AirPods, ya que se permitirá aceptar y rechazar llamadas realizando gestos de afirmación y negación con la cabeza. La versión Pro de los AirPods viene con un nuevo sistema de aislamiento que reduce el ruido de fondo durante las llamadas.

iOS 18 Apple

watchOS 11

En la conferencia, lo primero que pudimos apreciar fue un medidor de esfuerzo para las actividades que lo calcula de manera automática sobre la información que recopila sobre el usuario. Va a incluir la aplicación Vitals, que muestra los diferentes parámetros de salud más importantes.

Mejora su interacción con la llegada de widgets de terceros al Smart Stack y se ha agregado la posibilidad de personalizar los retratos que se usan como fondo. WatchOS 11 añade widgets de forma inteligente cuando los necesitemos y Live Activity llegará a la vista en la zona de widgets.

WatchOS 11 Apple

iPadOS 18

iPadOS 8 va a incluir una aplicación de calculadora cuya función estrella es la Math Notes, que permitirá resolver problemas matemáticos en tiempo real. La aplicación de notas también es compatible con Math Notes, mejora la escritura a mano alzada y puede completar párrafos de manera inteligente.

iPadOS 18 Apple

macOS

El sistema operativo de escritorio de Apple lleva el nombre de Secuoia e introduce novedades como Math Notes y él modo 'Continuity'. Gracias iPhone Mirroring se puede controlar el iPhone a través de una conexión inalámbrica. Esto funciona sin desbloquear el iPhone, es decir, nadie ve como lo estamos usando de forma remota. También se podrá pasar contenido desde el Mac al iPhone arrastrándolo.

Se presenta una nueva aplicación de contraseñas que es un gestor creado por Apple disponible en todas las plataformas de la marca. Nos permitirá acceder a nuestras credenciales de forma más fácil. En cuanto al gaming en Mac, se ha anunciado el Game Port Toolking 2 que permite llevar juegos de otras plataformas a Mac, iPad y iPhone.

macOS 15 Apple

Apple Intelligence

Apple Intelligence es el nombre con el que se ha bautizado al nuevo sistema de inteligencia destinado a asistir al usuario creado por Apple. Este sistema se integra en las nuevas versiones de MacOS, iOS y iPad con los últimos modelos grandes de lenguaje y centrándose mucho en la privacidad. Tim Cook ha afirmado que llevan muchos años trabajando en esto.

El objetivo es que ayude en tareas diarias, resúmenes, priorizando notificaciones, revisando textos, en todas las apps Safari, keynote, Mail y en las apps de otras empresas. Al decirle las cosas en lenguaje natural entenderá el contexto y sabrá qué aplicaciones utilizar para contestarnos utilizando nuestros datos personales para ayudarnos.

Se ha utilizado una arquitectura basada en el procesamiento de datos en el dispositivo gracias a los procesadores de la serie Apple Silicon, por lo que no será necesario enviar los datos a los servidores y esta tecnología ha sido llamada Private Cloud Compute.

Apple Intelligence Apple

Llega la nueva Siri con ChatGPT

Como ya se rumoreaba, la nueva Siri está potenciada por las nuevas capacidades de Apple Intelligence y podremos hablar con ella disfrutando de una experiencia natural e inteligente. Es la mayor actualización de Siri en años, ya que incluye una mejor interpretación de la voz y puede ayudar a los usuarios a realizar diferentes acciones en sus dispositivos.

Nueva Siri Manzana

También va a poder analizar el contexto de la pantalla y realizar otras acciones en aplicaciones sin que el usuario interactúe con ellas. Además, entiende el contexto personal y privado, y este es su gran potencial. Es decir, remarcan continuamente que la privacidad es muy importante, que todos los datos que utilizan para ayudar al usuario a realizar tareas rápidas y eficientes no la pondrán en riesgo.

La mayor novedad es que ChatGPT llega a Siri, con lo que el famoso chatbot de OpenAI estará directamente integrado con el asistente de voz de Apple y se podrán realizar consultas al modelo GPT-4o a través del propio asistente de la marca de la manzana. Es decir, tenemos la opción de que nos permita activar la ayuda de ChatGPT y se podrá utilizar gratis utilizando la cuenta que ya tenemos. Llegará a los nuevos sistemas operativos a finales de año.

Nueva Siri con ChatGPT Apple

Los dispositivos que Apple ya ha lanzado este año

En abril, Apple lanzó los nuevos MacBook Air de 13 y 15 pulgadas con el chip M3. Hace unas semanas, en mayo, presentaron los nuevos iPad Pro de 11 y 13 pulgadas con el esperado procesador M4 acompañados de la última generación de iPad Air. Ya sabemos que después del verano llegarán los iPhone 16, de los que ya ha habido muchos rumores.

