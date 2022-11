Navidad modo ON: Phillips Hue presenta una guirnalda de luces inteligente que se vincula a Spotify

Tus luces de Navidad de este año podrían ir al ritmo de All I want for Christmas is you, Jingle Bells, Los peces en el río u otro villancico que suelas poner para amenizar las cenas navideñas, cada vez más próximas. La compañía especialista en dispositivos de iluminación Signify anunció sus nuevas luces Philips Hue Festavia que son compatibles con Samsung Smart Things y Spotify.

La guirnalda de Signify mide 20 metros en los que se distribuyen 230 miniLEDs que pueden usarse para adornar los balcones, la barandilla de una escalera o el árbol de Navidad. Las luces tienen diversas funciones que se pueden controlar desde la app Hue, como atenuar las luces, encenderlas y apagarlas, cambiar su color o configurar temporizadores y horarios.

Las luces se atenúan o brillan más al ritmo de la música si se conectan a Spotify. Philips Hue

Al vincular las Philips Hue Festavia con la música por Spotify, las luces parpadean, se atenúan y muestran más brillo al ritmo. Esto puede ambientar las noches navideñas, pero también sirve para cualquier otra fecha señalada en la que se quiera dar un extra en la decoración.

Las Philips Hue Festavia disponen de efectos Vela y Chimenea para proporcionar un ambiente acogedor. También cuentan con el efecto Sparkle, que hace que cada miniLED parpadee, como lo hacen las luces navideñas tradicionales, y el efecto Scattered, que muestra las luces con un degradado de color con hasta cinco colores al azar.

El dispositivo, que está disponible desde el 15 de noviembre, tiene un precio de venta al público recomendado de 159,99 euros. Jasper Vercoort, líder de negocio de Philips Hue en Signify, considera que aparatos como el Festavia muestran su innovación constante con el objetivo de "ampliar las formas en que los usuarios pueden experimentar la iluminación en sus hogares".

