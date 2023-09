Microsoft presenta Surface Studio 2 y Surface Laptop Go 3, una actualización de Windows 11 y sus novedades en Inteligencia Artificial

Chris Welch / The Verge

Microsoft ha presentado en un evento en la ciudad de Nueva York (EEUU) sus planes con Inteligencia Artificial y sus nuevos dispositivos Surface. Los anuncios se han hecho a las 10:00 ET / 7:00 PT, cuando en España eran las 16:00. Aunque no se ha retransmitido en directo, puede verse ahora a través de este enlace y el medio de comunicación The Verge, que ha mandado a varios de sus redactores a la presentación, ha ido comentando todas las novedades de las que han ido hablando.

Surface Studio 2

Uno de los ordenadores portátiles que ha mostrado Microsoft es Surface Studio 2, con una pantalla de 14,4 pulgadas que saldrá a la venta desde 1.999 dólares (todavía no se ha anunciado su precio en euros). El dispositivo tiene un procesador de 13ª generación Intel i7 H, con una GPU Nvidia RTX 4050 o RTX 4060, y una Unidad de Procesamiento Neutral Intel.

Studio 2 dispone de 64 gigas de RAM y puede tener hasta 2 TB de almacenamiento. Además, tendrá dos opciones de conectividad: USB-C y USB-A, para adaptarse a las normas de la Unión Europea. También dispone de un lector de tarjetas microSD y el Surface Slim Pen, para usar el panel táctil, que es más inclusivo que nunca.

Surface Laptop Go 3

Microsoft también ha presentado la tercera generación de su línea Surface Laptop Go, que lanzará el próximo 3 de octubre y tendrá un precio inicial de 799 dólares (no han dicho su precio en euros todavía). Este portátil cuenta con hasta 15 horas de batería y un chip de 11ª generación de Intel.

El Laptop Go 3 dispondrá con hasta 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, aunque su modelo base todavía es de solo 8 GB de RAM. Además, incluirá puertos USB-A y USB-C, conectividad WiFi 6 y Bluetooth 5.1 y módulos SSD extraíbles para conseguir hasta 512 GB de memoria.

Actualización de Windows 11

El 26 de septiembre, la empresa lanzará una nueva gran actualización de su sistema operativo Windows 11. El software renovado dispondrá de una función Windows Copilot impulsada por IA, un explorador de archivos rediseñado, mejoras en Paint, un soporte nativo de archivos RAR y 7-zip, etc.

La novedad más reseñable es la integración de Copilot y, en el evento, han hecho demostraciones de lo que puede suponer. Por ejemplo, los internautas podrán escribir mensajes de texto usando datos de su calendario y tendrán nuevas formas de navegación en Outlook, entre otras cosas.

Además, será un segundo intento de Microsoft de integrar un asistente digital en Windows, después de su fallida Cortana. En esta ocasión, estará impulsado por las mismas tecnologías que están detrás de Bing Chat, por lo que las respuestas serán más inteligentes.

DALL-E 3

DALL-E es el generador de imágenes de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, que también forma parte de Bing como el modelo de lenguaje grande. En breves, lanzarán la versión 3 de la herramienta para usarse desde Bing Chat.

Microsoft 365 Copilot

Satya Nadella, CEO de Microsoft, ha recordado que ChatGPT lleva solo 10 meses en nuestras vidas y del peso que tiene este modelo en sus sistemas. La compañía ha hablado de las novedades que habrá con Microsoft 365 Copilot, la herramienta de productividad con tecnología de IA que usa modelos de lenguaje grande (LLM) e integra los datos con las aplicaciones y servicios de Microsoft Graph y Microsoft 365.

Según han señalado, habrá una nueva experiencia unificada de Copilot a partir del próximo 26 de septiembre. Este sistema "estará disponible en todas las aplicaciones y experiencias" de la marca, desde Office 365, Windows, el navegador Edge y el buscador Bing.

Además, el 1 de noviembre llegará el asistente 365 Copilot para los planes business y enterprise de Microsoft 365. Esto tendrá un sobre coste por persona de 30 dólares al mes, lo mismo que cobra Google por Duet AI en Workspace, un servicio similar.

