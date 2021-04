LLega Pocketbook, el primer eReader para leer a todo color

Quizás seas un aficionado a la lectura, pero no te guste leer en Kindle o eReaders porque estos son en blanco y negro y no puedes disfrutar de las ilustraciones de los comics, fotos o libros que contengan muchas fotos.

Ahora ya no tienes excusa para pasarte a la lectura digital con el nuevo Pocketbook, el primer eReader con pantalla a color y que, después de varios intentos fallidos, por fin llega al continente europeo.

Características del PocketBook InkPad

A pesar del tamaño de la pantalla, solo pesa 225 gramos, lo que lo convierte en uno de los lectores electrónicos de 7,8 pulgadas más ligeros del mundo. El dispositivo está equipado con la pantalla a color E Ink Kaleido Plus (E Ink new Kaleido) capaz de mostrar 4096 colores, con una resolución de 1.448 x 1.072 píxeles. Además reconoce un número récord de formatos: 19 formatos de libros y 4 de gráficos, por lo que no tendrás que preocuparte por nada.

La luz frontal proporciona al usuario la libertad de leer cuando y donde quiera y, como puede reproducir audiolibros y música, podrás escuchar audiolibros a través de los auriculares inalámbricos, ya que cuenta con conectividad Bluetooth.

Su almacenamiento interno de 16 GB y la ranura para tarjetas de memoria de hasta 32 GB ofrecen al usuario un espacio enorme para poder crear su propia biblioteca de libros electrónicos.

El Pocketbook es ideal para aficionados a los comics, manga y libros ilustrados. Hitechglitz

Lo más característico de este dispositivo es la facilidad de uso, ya que se trata de un dispositivo ligero y de buena calidad de los materiales, resistente a caídas y arañazos. La única pega es que no resulta muy cómodo a la hora de manejarse con los botones, y su procesador hace que sea un poco lenta la velocidad de respuesta de los mismos.

Pocketbook permite la descarga directamente de eBooks de distintas plataformas (no de todas, no admite el formato AZW3 de Amazon). Aun así, esto es mucho más de lo que ofrecen otros eReaders del mercado.

Podemos decir que el Pocketbook es un gran salto que se pueda leer un cómic o un libro ilustrado en color con un dispositivo digital.

Precio y disponibilidad

Precio. El PocketBook Color está ya disponible en tiendas como MediaMarkt (la versión de 6 pulgadas) por 158 euros y Amazon (la versión pro de 7,8 pulgadas) a un precio recomendado de 271 euros.

