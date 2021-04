¿Qué es y cómo puedes usar el portal todostuslibros.com? La esperanza de las librerías ante el omnipresente Amazon

Al inicio de la crisis sanitaria, cuando todos estábamos en casa, miles de negocios se iban a la quiebra en todo el mundo, pero había alguien que estaba amasando una fortuna formidable mediante un viejo procedimiento, el de abarcar absolutamente todo. Sí: hablamos de Amazon.

Desde que la tecnología se ha incrustado en nuestro mundo, los libros han sufrido muchos cambios: ahora tenemos versiones en PDF de libros en papel totalmente gratis si indagamos un poco, y por supuesto tenemos la versión Kindle (digital) que ofrece Amazon de los libros.

Esto ha hecho que las librerías convencionales se vean amenazadas por estos gigantes tecnológicos que han precarizado el trabajo asalariado gracias a sus enormes inventarios y repertorios. Sin embargo, todavía hay una esperanza: todostuslibros.com, una web que reúne (por el momento) a 170 librerías independientes de toda España

El gran proyecto de todos los libreros españoles

Algunos lo describen como un “momento revolucionario en la historia de la venta de libros”, ya que la web no solo te da la oportunidad de comprar un libro, sino de decidir a quién se lo compras. Tiene un directorio ordenado por provincias y comunidades autónomas para escoger la opción más cercana o más afín a las inquietudes de la lectora o el lector.

Todostuslibros también permite comprar libros por correo y reservarlos para recogerlos en la tienda y no perder ese contacto humano de toda la vida. Lo más importante es que es el propio librero el que se beneficie de la venta y se encargue del pedido. La misma plataforma está gestionada directamente por los libreros, sin intermediarios

“Queríamos estar presentes en el comercio electrónico pero queríamos hacerlo con nuestro propio modelo, trasladando lo mejor de las librerías al espacio digital y creemos que lo hemos conseguido”, asegura Álvaro Manso, portavoz de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), en la web de la agrupación.

"Hay que hacer una campaña, darla a conocer", dice Álvaro Muñoz, compañero de Sanmamed en La Puerta de Tannhäuser a Infolibre. "El problema es que no tenemos la capacidad económica y la influencia en medios que tienen otros. Ayer, viendo la televisión, cada cinco minutos había un anuncio de Amazon. Es imposible competir con eso, pero sí podemos poner en valor las librerías y lo que ofrecemos a los lectores".

La guerra contra Amazon: política contra monopolios

Según un informe de la Federación de Gremios de Editores, de cada 10 libros comprados durante los meses del primer estado de alarma, 7 se compraron online. De esas ventas, el 47% se hicieron a través de Amazon, y solo el 6% llegaron a la web de las librerías.

El problema de la omnipresencia de Amazon ha llegado al ámbito político. La ministra de Cultura de Francia, Roselyne Bachelot, no dudó en criticar públicamente al gigante tecnológico: “Amazon se está atiborrando y está en nuestras manos no atiborrarles”. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, pidió que no se cerraran las librerías durante el confinamiento parcial que estos días está viviendo el país e hizo la siguiente recomendación: “Se lo digo a las parisinas y los parisinos: de verdad, no compréis en Amazon. Amazon es la muerte de nuestras librerías y de nuestra vida de barrio”.

Todostuslibros no es nueva ni única en su especie

La plataforma lleva existiendo desde 2011 como buscador bibliográfico, pero no ha sido hasta ahora cuando ha dado el salto al comercio online. Tiene 1,6 millones de libros disponibles y cuenta con 29.400 usuarios registrados, y subiendo cada día. Sin embargo, esta idea sí que es una novedad en España, aunque no lo sea para otros países. Desde hace una década, Francia cuenta con una plataforma similar llamada lalibrairie.com.

Intentar resistirse a las fuerzas de Amazon no ha ocurrido únicamente en Francia y España. Desde principios de año también existe en el mercado anglosajón bookshop.org, una iniciativa surgida en Estados Unidos para evadir a Amazon y apoyar a los libreros independientes locales. Los libreros británicos están muy contentos con esta propuesta; así explicaba Andy Rossiter su situación como librero al medio inglés The Guardian: “Desde hace muchos años, ser librero independiente es una pelea entre David y Goliat. Por eso ahora uno se siente un poco desconcertado cuando alguien, por fin, te quita la honda y pone en tus manos un bazuca”.

Esperemos que la web tenga un éxito rotundo. De momento, el primer paso es su inauguración en el Día de las Librerías. Luego llegará la campaña de Navidad. "No sabemos lo que va a pasar en los próximos meses", dice Jesús Trueba, "pero nosotros vamos a estar ahí para los lectores; si es cara a cara, estupendo, pero si no, también estaremos".

