Estos son los iPhone que se quedan sin soporte con la nueva actualización iOS 17

La llegada de iOS 17 está aproximándose. Esta semana, en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) 2023, Apple ha hablado de las novedades que vendrán con la actualización de su software. Sin embargo, con su anuncio, también han dado malas noticias para los iPhone X, 8 y 8 Plus.

El iPhone X y la 8ª generación de sus móviles se lanzaron a finales de 2017. Después de casi seis años, la marca dejará de darle soporte y ya no recibirán las optimizaciones anuales.

Los usuarios con estos móviles tendrán que conformarse con iOS 16. Por lo tanto, no podrán disfrutar de algunas mejoras, como las novedades del autocorrector del teclado, las funciones de accesibilidad, la transcripción al momento de las llamadas no descolgadas, etc.

Quienes quieran disfrutar de iOS 17 cuando esté operativo a finales de este año tendrán que adquirir un modelo más actual. Los móviles que sí que contarán con la actualización del software son:

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max

iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max y 13 Mini

iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max y 12 Mini

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone XS, XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2ª generación o posterior)

Lo recomendable es no comprarse un modelo cercano a los cinco años de su lanzamiento. Esto se debe a que Apple suele dejar de dar soporte a sus dispositivos móviles pasado ese periodo.

