Huawei Watch Buds: Huawei lanza en China su sorprendente reloj con auriculares en su interior

Las marcas ofrecen móviles y wearables que seducen, pero a menudo se pliegan a las tendencias y, en el fondo, lo reconocible suele estar bastante presente. Por ello agrada descubrir dispositivos que van más allá y le dan la vuelta a lo habitual, de ahí que hace unos días llamaran la atención las primeras imágenes del Huawei Watch Buds, un reloj inteligente que viene con sorpresa al alojar en su interior unos auriculares. Acaba de salir a la venta en China, y la circunstancia invita a descubrir sus detalles.

A priori el concepto descoloca un poco, aunque si se piensa bien tiene su sentido. Este dispositivo 2 en 1 puede abrirse y en su tapa aparecen incrustados de modo magnético unos pequeños auriculares. El reloj constituye, por tanto, su particular estuche de carga.

Siguiendo con lo curioso, los auriculares, que pesan cuatro gramos, están pensados para ponerse indistintamente en el oído izquierdo o el derecho. Como mandan los cánones, contemplan la cancelación activa de ruido. Asimismo, al igual que ocurre cuando están emparejados con un smartphone, con tocar un auricular basta para aceptar una llamada entrante. El reloj permite gestionar las vinculaciones entre los auriculares, el propio smartwatch y el móvil.

Huawei resalta la calidad de la bisagra y del mecanismo, lo que no quita que recomiende tener cuidado con el agua (mejor que no entre en el compartimento) y no llevar puesto el reloj cuando, por ejemplo, uno se lava las manos. No se puede usar en deportes acuáticos.

El diseño del Huawei Watch Buds en su faceta de reloj convencional (Huawei)

El Huawei Watch Buds luce un cuerpo de acero inoxidable y una correa de cuero, diseño que exhibe elegancia y refinamiento (cuesta 2.888 yuanes, casi 400 euros al cambio). De 47 mm y con pantalla Amoled de 1,43 pulgadas, incluye prestaciones clásicas como la monitorización de la frecuencia cardiaca, la medición de la saturación de oxígeno en sangre o el control del sueño. Se adapta a 80 modalidades deportivas.

El dispositivo en su conjunto, en su doble faceta, depara una autonomía de hasta tres días. Funciona con HarmonyOS 3, el sistema operativo propio de la compañía china, y mediante conectividad Bluetooth 5.2. No faltan los sistemas de posicionamiento.

