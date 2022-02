Galaxy Tab S8+: rendimiento, ligereza y diseño de alta calidad 

Valoración: Samsung Galaxy S8+

Las nuevas Galaxy Tab S8 son las tres tablets de gama alta que Samsung lanza al mercado para este año: S8, S8+ y S8 Ultra. La mayor diferencia entre ellas es su tamaño, ya que las características son bastante similares.

Yo he tenido entre mis manos durante los últimos días la Galaxy Tab S8+. Podríamos decir que es la 'intermedia' de las tres, sobre todo, en cuanto a su tamaño se refiere. Tiene 12.4 pulgadas y es perfecta para ver series o películas desde cualquier lugar, ya que es perfectamente transportable tanto por tamaño como por ligereza.

La principal novedad que podemos encontrar es que incorpora compatibilidad con WiFi 6E y 5G. Asimismo, una de las principales características es su software, todas las Tab S8 llevan instalado Android 8 de fábrica con hasta cuatro años de actualizaciones del sistema operativo, más un año extra de actualización de seguridad.

Galaxy Tab S8+ 20BITS

Diseño

En mi caso, he tenido la de color grafito. Su diseño es metálico y tiene los bordes planos en los laterales.

En la parte trasera encontramos la cámara y el punto de carga del S Pen, que va incluido con la compra de la tablet. El S Pen queda pegado a esa zona gracias a unos imanes, aunque también es cierto que se despega con facilidad.

Si vamos girando por sus bordes, en el inferior se encuentra el punto de carga del dispositivo, el el superior los altavoces y en el lateral derecho los botones de volumen y de encendido.

Batería y almacenamiento

Tiene carga rápida y con bastante duración, lo que hace que pese algo más que cualquier otra table, aunque, como ya he dicho, no dificulta poder transportarla a cualquier lugar.

Por otro lado, puedes elegir si deseas una memoria de 8 o de 12 GB, al igual que su almacenamiento interno, dependiendo del uso que vayas a darle.

Ficha técnica

Dimensiones: 285x185x5.7 mm

​Peso: 567g (WiFi)

​Memoria: 8/12 GB

​Almacenamiento: 128/256 GB + Mmicro SD

​Pantalla: 12.4" SuperAMOLED, 2.800x1.752px, 120Hz, Gorilla Glass 5

​Batería: 10.090 mAh, carga rápida hasta 45W

​Procesador: Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1

​Sistema operativo: Android 12.0, One UI 4 Tab

Cámara trasera: 13 MP + 6 MP gran angular​Colores: grafito, plata y oro rosa

​Cámara frontal: 12 MP gran angular

​Sonido: cuatro altavoces estéreo, Dolby Atmos, AKG, tres micrófonos

Otros: USB tipo C, lector de huellas bajo pantalla, compatible con S Pen, Samsung Knox​Conectividad: 5G, LTE, WiFi 6E, BT 5.2

​Precio: 8/128 GB: 949 euros

Este modelo es de color grafito y puede observarse el S Pen. Samung

Lo mejor y lo peor

Aunque ya he dicho que incorpora el S Pen en la misma compra, lo que te ahorras por una lado tendrás que gastarlo por otro. Para su carga, de serie no viene más que el cable USB-C de carga, por lo que tendrás que comprar un adaptador compatible.

No obstante, si no te resulta cómodo el S Pen, puedes utilizarla igualmente con los dedos, aunque ya te adelanto que en que lo uses una vez, no querrás dejarlo jamás. Además evita que dejes huellas y suciedad.

Es bonita ante cualquier mirada, sin embargo, se ensucia con facilidad, ya que enseguida se quedan marcadas las huellas de los dedos al cogerla por cualquier extremo, aunque el tacto es maravilloso.

Al igual que si necesitas trabajar con teclado, también tendrás que comprarlo a parte.

Precio y prestaciones bastante equilibrados, en mi opinión, ya que por menos de mil euros tienes un ordenador portátil con las características de uno de estos dispositivos.

Y, por último, me quedo con la calidad de imagen: sobresaliente en todos los sentidos. Es un portátil de bolsillo.

Resumen

Para mi, ha sido una experiencia muy positiva, ya que he tenido la sensación de tener entre mis manos una tablet de gama alta a un precio acorde a sus características. Además, que incorporar el S Pen sin coste adicional me parece muy acertado por parte de la marca.

Además, los cuatro altavoces que incorpora favorecen un sonido espectacular para un aparato de estas características; eso sí, si quieres tener doble cámara frontal, tendrás que adquirir la Tab S8 Ultra.

