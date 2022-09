Estos son los precios de los nuevos móviles de Apple: los iPhone 14

Como cada año, parece que los de Cupertino son los encargados de arrancar el curso escolar en el terreno de los smartphones. Desde la sede de Apple se ha dado a conocer este miércoles, 7 de septiembre, el nuevo iPhone 14, la última generación de móviles de la compañía dirigida por Tim Cook.

Y, como indicaban los rumores, nos han presentado cuatro modelos, algo que venía siendo habitual en las dos anteriores generaciones, pero esta vez hemos visto un cambio importante: Apple se despide del iPhone mini, una versión que no logró llevarse la atención que la compañía esperaba debido a una batería que no daba la talla. En lugar de este pequeño formato, los de Cupertino han introducido el nuevo iPhone Plus, una alternativa de mayor tamaño fuera de la gama Pro.

Así, este 2022 salen a la venta el iPhone 14, el modelo base que reemplaza al iPhone 13; el iPhone 14 Plus, como el modelo de entrada, pero con la pantalla más grande; el iPhone 14 Pro, que da continuidad al iPhone 13 Pro; y el iPhone 14 Pro Max, la siguiente generación del iPhone 13 Pro Max.

iPhone 14 y iPhone 14 Plus Apple

iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max Apple

Precio y disponibilidad de los nuevos iPhone 14

iPhone 14: desde 799 dólares.

iPhone 14 Plus: desde 899 dólares.

iPhone 14 Pro: desde 999 dólares.

iPhone 14 Pro Max: desde 1099 dólares.

Todos los modelos estarán disponibles desde el 16 de septiembre, excepto el Plus que estará el 7 de octubre.

