Cómo saber si un cargador de Iphone es original

Apple, al igual que otros fabricantes de dispositivos móviles, recomienda encarecidamente el uso de cargadores y otros accesorios originales, es decir, certificados por la compañía y que incluyan el distintivo MFi. Sin embargo, no siempre es fácil reconocer las falsificaciones.

Por ello, lo más recomendable es comprar directamente en las tiendas oficiales de Apple, pero si has encontrado algún "chollo" en otra tienda física o de venta online, donde prometen el cargador exclusivo de Apple y no sabes si es verdadero o no, puedes comprobarlo con una serie de señales.

Usar solo los accesorios certificados por la compañía es fundamental para evitar que el dispositivo iOS y el cable se puedan estropear, el extremo del conector pueda desprenderse, calentarse más de la cuenta o no encajar correctamente en el dispositivo y evitar que el usuario no pueda sincronizar o cargar el dispositivo.

Trucos y símbolos para reconocer un cargador falsificado

Desde la propia web de soporte de Apple dan una serie pauta para reconocer los cargadores y otros dispositivos que no sean los verdaderos:

Comparar el embalaje y el texto del cable : el embalaje del accesorio y el propio accesorio dan pistas de si es o no verdadero, ya que incluso los accesorios de terceros que cuentan con certificación presentan el distintivo MFi en el embalaje. Además, un cable conector Lightning a USB de Apple tiene grabadas las frases "Designed by Apple in California" y "Assembled in China", "Assembled in Vietnam" o "Indústria Brasileira". Al final del texto está el número de serie de 12 dígitos.



Comparar los conectores y los grabados con láser: se pueden comparar las imágenes de accesorios certificados por Apple y los accesorios falsificados que aparecen en este enlace.

Con estos dos pasos y, también, comprobando cada una de las fotografías analizadas donde se ven diferencias entre un cargador falso y un cargador certificado por Apple, se puede reconocer cuál es el bueno y, de este modo, saber si el que se ha adquirido por terceros está homologado o no.