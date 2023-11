Por qué el Black Friday de Carrefour te interesa si buscas un nuevo móvil o televisor con descuento

Es hora de renovar tu antiguo móvil, pero no encuentras opciones que se adapten a tu presupuesto. Quieres darle un nuevo look a tu salón con un moderno televisor para comenzar el nuevo año y necesitas ahorrar al máximo. ¿Te sientes identificado? Entonces, no dejes pasar los chollos del Black Friday en Carrefour.

Quizá no es la primera tienda que viene a tu cabeza cuando hablamos de tecnología pero quien se preocupa por su bolsillo sabe que Carrefour tiene promociones muy interesantes en este segmento durante todo el año. Y ahora en Black Friday no podía ser menos.

¿Cómo es el Black Friday de Carrefour?

El Black Friday en Carrefour te da la oportunidad de actualizar tus antiguos dispositivos tecnológicos y electrodomésticos y ahorrar al mismo tiempo. Empezaron hace unas semanas como el reclamo de Pre Black Friday pero ya están con la campaña plenamente activa.

Hasta el 26 de noviembre tienen hasta un 60% en electrónica, electrodomésticos, hogar… así como otras categoría como moda o juguetes. No dejes de pasar por Descuentos 20minutos donde tendremos cualquier cupón Carrefour que se active estos días para una rebaja adicional.

5 ofertas Black Friday de Carrefour que son top de tecnología

Como no podía ser menos, hemos hecho nuestras investigaciones para traerte algunas de las ofertas que nos han parecido más interesantes este Black Friday 2023.

Televisor Samsung 75 pulgadas 4K

Televisor Samsung 75 pulgadas 4K Carrefour

Samsung es uno de los fabricantes más reconocidos en este sector y, con este modelo, te brinda unas prestaciones muy interesantes e innovadoras. Incluye un sistema operativo que lo convierte en un dispositivo inteligente para que puedas ver Netflix, HBO o cualquier otra plataforma de streaming.

Además, cuenta con una resolución Ultra HD y con HDR, así que podrás disfrutar de tus películas favoritas con mayor contraste y definición. El precio hasta ahora era de 999 €, pero con los descuentos para TV en el Black Friday de Carrefour se queda en 699 € con envío gratis.

Aspirador de escoba sin cables Dyson V8

Aspirador sin cables Dyson V8 Carrefour

Gracias a su tecnología ciclónica y a su calidad, los aspiradores de escoba Dyson dejarán tu casa siempre impecable. En la actualidad, este modelo es uno de los más económicos de este fabricante, aunque sus prestaciones lo sitúan por encima del resto de equipos de la competencia.

Incorpora un cepillo multiusos para suelos lisos, así como superficies como alfombras o moquetas. Igualmente, tiene otro de menor tamaño que puedes emplear para aspirar sofás, colchones o la tapicería de tu coche con facilidad. El precio sin descuentos es de 349 € y en el Black Friday de Carrefour 2023 puede ser tuyo por solo 269 € y gastos de envío gratuitos.

Teléfono móvil Xiaomi Redmi 12 128 Gb y 4 Gb de RAM

Teléfono móvil Xiaomi Redmi 12 128 Gb y 4 Gb de RAM Carrefour

Los móviles en el Black Friday de Carrefour están muy presentes y este modelo de Xiaomi es el mejor ejemplo. Se trata de un dispositivo de gama media con una pantalla Full HD de casi 6,7 pulgadas, por lo que es ideal si te gustan los teléfonos de gran tamaño.

Una de sus virtudes, junto a su sistema Android, es su triple cámara trasera, ¡prepárate para hacer las mejores fotos! Ofrecen unas imágenes coloridas y de excelente resolución que te ayudarán a inmortalizar los mejores momentos con tus seres queridos. El precio es otro de sus atractivos. Si ya antes era económico, con un coste de 199 €, ahora lo encontrarás por solamente 139 €.

Ordenador portátil HP 15s

Ordenador portátil HP 15s Carrefour

Entre las ofertas del Black Friday de Carrefour, debemos destacar este ordenador fabricado por HP, pues te proporciona unas prestaciones perfectas para el trabajo. Su procesador Ryzen tiene una capacidad estupenda para que ejecutes aplicaciones como Office o Photoshop sin problemas y dispone de un disco duro SSD de 1 TB.

Esto te permitirá llevar a cabo diferentes tareas sin interrupciones y con una velocidad de carga muy superior a la que te brindan los viejos equipos equipados con discos HDD. Antes de la promoción tenía un precio de 849 € y ahora puedes adquirirlo por 599 €.

Moldeador de pelo Cecotec Airglam X 1500 W

Moldeador de pelo Cecotec Airglam X 1500 W Carrefour

Para terminar el repaso a los mejores productos del pre Black Friday de Carrefour, no podemos olvidar uno de los moldeadores de pelo más vendidos durante el último año. Este modelo ha sido fabricado por la empresa española Cecotec e incluye muchos accesorios para que experimentes con diversos peinados.

Tiene un tamaño muy compacto que te resultará útil a la hora de viajar y tres velocidades de funcionamiento que se adaptan a todas tus necesidades. El precio sin descuentos es de 149,90 €, pero ahora está disponible por solo 119,90 €.

El Black Friday en Carrefour pone a tu disposición una amplia gama de electrodomésticos y aparatos de electrónica y tecnología innovadores y de calidad. Pensamos que pueden resultarte útiles, ya que todos ellos tienen unas valoraciones positivas y cuentan con unas prestaciones excelentes.

De todos modos, si los productos que te hemos recomendado en este artículo no se adaptan a tus necesidades, puedes consultar las promociones de Black Friday 2023 de otras tiendas en nuestro especia de Descuentos 20minutos. ¡Disfruta del ahorro!