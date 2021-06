Así es el taxi acuático y eléctrico que consume un 80% menos de energía que los transbordadores convencionales

Candela, una empresa sueca fabricante de barcos eléctricos de lujo, ha presentado recientemente su taxi acuático hidroala y eléctrico Candela P-12. Este vehículo acuático mide 8’5 metros y es capaz de transportar hasta 12 pasajeros en su cabina que cuenta con una vista panorámica.

Este barco ha sido ideado con el objetivo de remplazarlos ferris tradicionales que funcionan con combustible diésel. Al contrario que estos buques, Candela P-12 emplea un tren motriz eléctrico, un casco de fibra de carbono e hidroalas para funcionar. A causa de este cambio, la creación de Candela consume un 80% menos de energía.

El sistema de hidroala que presenta este nuevo modelo de la compañía, ya lo habían probado en otro de sus diseños: Candela C-7, un barco eléctrico de ocio de lujo. Con esta implementación, el casco del barco sale completamente fuera del agua y aumenta su velocidad sin recurrir a más energía.

Además, el hidroala también proporciona un viaje más suave y sin apenas ruidos, y sin rozamientos que puedan dañar los barcos o la vida silvestre marina.

Candela P-12 cuenta con hasta dos horas de autonomía a 37 km/h.

Candela P-12 navega hasta a 55 km/h y cuenta con una autonomía de más de dos horas a 37 km/h. En suma, el vehículo tiene una carga rápida de CC que puede completar la batería en una sola hora. Según estos datos, dicen, teóricamente el barco podría trabajar durante más de dos horas y descansar una hora.

La empresa no solo ha trabajado en los hidroalas para proporcionar una conducción suave, ya que ha patentado un sistema de control que ajusta de manera automática las láminas para ello. Candela afirma que, bajo este invento, han logrado “una reducción del 95% de la fuerza de la ola en comparación con los barcos convencionales”.

Este vehículo no solo será una alternativa con mayor rendimiento y más ecológica, puesto que Candela ha buscado hacerse con un barco que resulte barato. “Uno de los grandes beneficios de nuestra tecnología hidroala y tren motriz eléctrico patentado son los bajos costos operativos”, señala la empresa.

“Incluso en los mercados donde los combustibles fósiles están subvencionados, el P-12 será considerablemente más barato de operar que los buques con motor de combustión comparables -continúan explicando-. Con un precio de la gasolina de 0’6 € por litro, P-12 será de hecho un 85% menos costoso de conducir”.

El modelo de Candela no estará disponible hasta finales de 2022, pero, aunque su operación sea más barata, el precio de su compra no lo será tanto. Aún no se sabe qué precio tendrá, sin embargo, teniendo en cuenta que la compañía fabrica barcos de lujo no será barato. Un ejemplo de ello, es el Candela C-7, que cuesta unos 200 000 dólares.

