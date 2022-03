Apple quiere implantar una suscripción mensual para que siempre tengas su último modelo de iPhone

Cada vez más, estar suscrito a una plataforma, es algo de lo más común, ya sea a una cuenta de Netflix, Spotify o HBO. Lo que se plantea ahora es crear una tarifa mensual que haga que en el futuro la gente se pueda suscribir también a dispositivos, algo que ya lleva un tiempo ocurriendo con el servicio de renting de los coches.

Es precisamente en esto en lo que según ha informado Bloomberg, estaría trabajando Apple, en un nuevo servicio de suscripción de hardware que esté dirigido a los propietarios de sus móviles y dispositivos con el fin de que, pagando una cuota mensual, los usuarios puedan disponer siempre del último modelo de la compañía sin necesidad de comprarlo por su verdadero precio.

Con este servicio, será posible que los consumidores no tengan que pagar todo lo que cuesta un dispositivo, sino que, en caso de querer renovarlo, simplemente tendrán que hacer un pago mensual que actualizará el hardware de forma automática. Con esto, en cuanto lancen nuevos equipos, aquellos que estén suscritos, los podrán tener de manera instantánea.

Según ha informado Bloombergs, Apple estaría trabajando en sacar adelante este servicio donde quiere incluir no solo a los móviles sino también el iPad, siendo una función totalmente novedosa para la compañía. Todavía no se ha anunciado de manera oficial y Apple no ha querido pronunciarse al respecto, pero, tiene mucho sentido que quieran apostar por este nuevo modelo de negocio.

Con un programa de renting aplicado a iPhone e iPad, se podría prolongar la relación de los usuarios con este tipo de productos, ya que permitiría alquilar los productos más novedosos sin la necesidad de pagar todo lo que valen. Otros verían aquí una opción para llevar siempre el último modelo y podrían cambiar sus dispositivos cada cierto tiempo.

Este proyecto todavía está en desarrollo y no ha sido confirmado, pero se trata de un modelo de negocio que funciona muy bien en otros sectores como el del automóvil, donde el modelo de renting tiene cada vez más éxito entre los consumidores.

