Apple tiene un nuevo sistema que bloquea el uso de algunas funciones de iPhone según tu ubicación

Los dispositivos de Apple tienen funciones restringidas según la zona en la que se encuentra el usuario para evitar quebrantar las leyes de los distintos países. Sin embargo, existe una función que permite ocultar la ubicación, para evitar las restricciones. Ahora, 9to5Mac afirma que la marca está preparando una nueva función para la actualización de su software en iOS 16.2 para que no se pueda recurrir a este truco.

La novedad no permitirá que, por ejemplo, los que visiten Emiratos Árabes Unidos usen la app FaceTime, porque no está disponible. Hasta la versión actual del sistema operativo, los usuarios podían hacerlo porque la mayoría de las restricciones estaban vinculadas a la región del dispositivo y no al sitio concreto en el que los usuarios se encontraban.

Apple ha estado trabajando para arreglar este trabajo y lo ha hecho con un nuevo sistema al que han llamado 'countryd'. De momento, la funcionalidad no está activa, pero se ha agregado sigilosamente a iOS 16.2.

En 9to5Mac señalan que combinan diferentes datos para asegurarse de la ubicación de los usuarios, como la ubicación GPS en tiempo real, el código del país en la señal WiFi y la información de la tarjeta SIM. Con esta información, los clientes de Apple tendrán más complicado eludir las normas de los países que visiten.

El cambio llega en un momento en el que la firma de la manzana mordida está preparándose para lanzar una serie de funciones que solo estarán disponibles en los países miembro de la Unión Europea. Por la Ley de Servicios Digitales, Apple tendrá que permitir en España y el resto de países europeos descargar apk desde el navegador y apps en tiendas de terceros. Sin embargo, en el resto de territorios, seguirán imponiendo sus restricciones.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.