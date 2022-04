El mapa que pone a prueba si conoces la zona en la que vives

Los aficionados a la geografía pueden pasar horas muertas navegando por las aplicaciones de mapas interactivas, como Google Maps o Google Street View, que encontramos en Internet.

Ahora, estos aficionados a la planimetría pueden no solo disfrutar de su afición, sino que también pueden poner a prueba sus conocimientos en cuanto a la geografía de las ciudades.

Tal y como recoge Genbeta, hay una web llamada Back Of Your Hand, que te reta a saber cómo de bien conoces las calles de una zona que tú predetermines en el mapa que ofrece.

La web está en inglés, pero en el caso de España, los nombres geográficos y de las calles no sólo están en español, sino también en los otros idiomas recogidos en la Constitución como el catalán, el gallego o el euskera.

Para empezar a jugar, debes arrastrar el mapa (puedes hacer zoom in o zoom out para acercarte o alejarte y que así te sea más fácil) para encontrar el punto desde el que quieres jugar. Por desgracia, no puedes teclear directamente la dirección para ir más rápido.

Una vez eliges el punto, haces clic y aparecerá un círculo rosa señalando el perímetro sobre el que serás 'examinado'. Una vez hecho, presiona 'Start'. El programa te irá preguntando por calles de la zona y tú tendrás que identificarlas en el mapa mudo. Cuando creas que tienes la respuesta, haz clic en 'Confirm'. El programa te dirá a qué distancia te has quedado de la respuesta correcta. Son cinco preguntas y el máximo de puntuación, 500.