Los Galaxy Buds+, por 59 euros: así es la oferta para llevártelos a mitad de precio (¡y triunfar regalándolos!)

Los auriculares bluetooth de botón, o earbuds, son de sobra conocidos por todos. Se han colado en nuestras vidas y muchos de nosotros no podemos vivir sin ellos porque nos permiten realizar infinidad de actividades de una forma cómoda: escuchar música cuando hacemos deporte, realizar una videollamada con la familia mientras cocinamos o simplemente disfrutar de un podcast mientras vamos andando al trabajo… y de paso hacemos algo de actividad física.

Estos gadgets son un éxito de ventas, pero hay un gran número de modelos con distintos precios y con gran variedad en cuanto a sus prestaciones. Si tienes dudas a la hora de elegir cuál es el modelo que más te conviene, no pierdas de vista su autonomía, su calidad de sonido y otras características como su impermeabilidad. Claro que la calidad normalmente va emparejada con el precio, a mayor calidad, auriculares más caros. ¿O no? Si necesitas unos earbuds hoy tienes la gran oportunidad de conseguir unos de categoría premium a mitad de precio. Amazon ha rebajado de 108 a 59 euros los Samsung Galaxy Buds+, una oferta por tiempo limitado para que te hagas con unos auriculares inalámbricos tope de gama y no te duela el bolsillo.

Estos auriculares inalámbricos se pueden conectar simultáneamente a varios dispositivos Amazon

Qué tienen estos 'earbuds' que nos vuelven locos

Cuentan un sistema da altavoces dinámicos de dos vías y un controlador mejorado que potencia los graves y las notas más altas para que puedas escuchar tu playlist de Spotify.

de dos vías y un controlador mejorado que potencia los graves y las notas más altas para que puedas escuchar tu playlist de Spotify. Se conectan de forma rápida con tus teléfono y son capaces de acoplarse a varios dispositivos al mismo tiempo. ¿Qué más puedes pedir?

¿Qué más puedes pedir? Cuentan con dos micrófonos externos para captar tu voz durante las llamadas y preservarla de los ruidos de fondo.

y preservarla de los ruidos de fondo. Su autonomía de 11 horas te permite escuchar música ininterrumpidamente durante este tiempo y con la carcasa de carga podrás añadir otras 11 horas más de autonomía y además son compatibles con cargadores inalámbricos por la tecnología Qi.

y con la carcasa de carga podrás añadir otras 11 horas más de autonomía y además son compatibles con cargadores inalámbricos por la tecnología Qi. Estos auriculares inalámbricos son resistentes al agua.

Samsung además, ha añadido un atajo para Spotify y presionando sobre el auricular izquierdo puedes abrir la aplicación para que se inicie la reproducción.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.