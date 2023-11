OpenAI lanza GPT-4 Turbo: la inteligencia artificial mejorada de la empresa creadora de ChatGPT

OpenAI es la empresa especializada en investigación y desarrollo de herramientas de inteligencia artificial (IA) que está detrás del modelo de lenguaje rápido (LLM) ChatGPT y del generador de imágenes DALL-E. Gracias a la versión 3 del primero, en España comenzó a haber un claro interés en aprender sobre IA y, de hecho, este año se ha lanzado la primera carrera universitaria relacionada con esta tecnología.

Sam Altman, el CEO, quiere que la firma permanezca en la cima del sector y que los usuarios de todo el mundo continúen pensando en OpenAI cuando se hable de IA, tal y como ocurre en España. Por ello, ha anunciado novedades que llegarán muy pronto para seguir creciendo y destacando frente a los competidores, que cada vez son más.

Lo nuevo de ChatGPT: ChatGPT-4 Turbo

Desde el lanzamiento de ChatGPT-3 a finales del año pasado, sus ingenieros han trabajado en mejoras para el sistema. Hace unos meses, sacaron la actualización 4 para miembros premium y, ahora, han anunciado que están preparando ChatGPT-4 Turbo, que tendrá acceso a información publicada en Internet hasta abril de 2023 (sus predecesores están entrenados con datos de hasta enero de 2022).

Además, el servicio aceptará entradas de hasta aproximadamente 300 páginas que, en principio, servirán para poder resumir libros enteros o apuntes de asignaturas muy extensas. También se podrán mandar imágenes como entradas en la API Chat Completions, que permitirá generar subtítulos, analizar imágenes reales en detalle y leer documentos con figuras.

A esto, se le sumará una optimización del rendimiento del LLM. Según cuenta la compañía, dicha mejora les permitirá ofrecer sus servicios a un precio tres veces más económico para los tokens de entrada y a un precio dos veces más económico para los tokens de salida en comparación con GPT-4.

De momento, las implementaciones de ChatGPT-4 Turbo están disponibles para los desarrolladores que pagan pasando por 'gpt-4-1106-preview' de la API. Aunque han anunciado que intentarán lanzar el modelo estable en las próximas semanas (en ChatGPT Plus).

¿Cuándo llegará ChatGPT-5?

OpenAI sigue lanzando novedades de la versión ChatGPT-4, sin embargo, todavía no hay noticias de cuándo saldrá ChatGPT-5. Lo único que se confirmó en el evento por parte del propio Sam Altman es que aún no se está investigando en dicha actualización y que están centrados en optimizar la versión 4. Por lo tanto, tendremos que continuar esperando y no llegará tan pronto como la sucesión de ChatGPT-3.

DALL-E 3 trae novedades

El generador de imágenes artificiales de OpenAI lanzó recientemente la actualización 3 para miembros de ChatGPT Plus y ChatGPT Enterprise. Ahora, la marca ha asegurado que los desarrolladores podrán integrar dicha versión de DALL-E en sus aplicaciones y productos mediante su API de Imágenes especificando 'dall-e-3' como modelo.

Según detallan en un comunicado de su web, hay múltiples empresas que han empleado esta herramienta para generar imágenes y diseños de forma programática para sus clientes y campañas. Como ejemplo, ponen Snap, Coca-Cola y Shutterstock.

Asimismo, afirman que seguirán disponiendo de la moderación integrada para ayudar a los desarrolladores a proteger sus aplicaciones contra el uso indebido. Cada imagen generada puede adquirirse desde 0,04 dólares.

