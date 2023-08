Google crea The Village, un pueblo virtual con bots que celebran los cumpleaños y San Valentín

Unos investigadores de la Universidad de Stanford con la colaboración del gigante tecnológico Google han 'inaugurado' una aldea virtual de 25 bots que se organizan en comunidad, toman decisiones y actúan dependiendo de sus experiencias. Se llama The Village y utiliza inteligencia artificial para emular el comportamiento del ser humano en sociedad.

En el paper del estudio de The Village, los implicados explican que los bots cada día se "despiertan" y realizan actividades que se hacen en los municipios reales. Por ejemplo, conversan entre ellos, se cuentan cotilleos, organizan elecciones y planifican eventos señalados, como San Valentín o sus cumpleaños.

La creación de este pueblo 'inteligente' ha sido posible gracias al uso de un modelo de lenguaje grande (LLM), similar a Bard o ChatGPT. A esta tecnología, le han añadido mecanismos de memoria y atención, para que los bots lleven a cabo nuevos comportamientos basados en sus experiencias.

Los habitantes de The Village son capaces de aprender y realizar tareas que podríamos catalogar como difíciles para unos bots, como jugar a juegos, reunirse o escribir historias. Para conseguirlo, los investigadores los entrenaron con datos de conversaciones humanas reales y, así, permitieron que los bots empezasen a organizar rutinas diarias y a comunicarse entre ellos.

Lo más curioso es que todos los vecinos cooperaron para celebrar el día de los enamorados. Algunos repartieron invitaciones y otros se centraron en decorar un local para la festividad. Además, los investigadores también los vieron escogiendo regalos de cumpleaños basados en los gustos de los bots cumpleañeros.

Que en The Village hayan llegado a estos resultados no significa que los bots hayan aprendido a pensar por sí mismos, sino que los investigadores los han entrenado para hacerlo. Por lo tanto, el estudio no demuestra que los bots tengan conciencia propia. Lo único que demuestra es que la inteligencia artificial podría ser útil para crear asistentes virtuales personalizados o para construir entornos sociales en los videojuegos más realistas.

