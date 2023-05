Líderes del sector de la inteligencia artificial advierten: puede suponer un 'riesgo de extinción humana'

Ahora que la inteligencia artificial es tendencia, un grupo de expertos en este tipo de tecnología ha querido lanzar un mensaje para alertar de los riesgos que puede suponer para la humanidad. Han sido claros y concisos y, por ello, solo han necesitado 22 palabras para expresar su preocupación.

El Center for AI Safety es una ONG cuyo propósito es evitar los riesgos que la IA puede traer a la sociedad. En su web oficial, hace poco han publicado lo que han titulado como 'Comunicado sobre el riesgo de la IA' y, para que su mensaje llegue a todo el mundo, han sido sorprendentemente breves.

En total, han usado solo 22 palabras, pero cabe señalar que el mensaje ha sido en inglés y que, traducido al español, serían 27:

"Mitigar el riesgo de extinción por la IA debería ser una prioridad mundial, junto con otros riesgos a escala social como las pandemias y la guerra nuclear".

Entre los expertos que han firmado esta afirmación, hay académicos, periodistas y reguladores. Algunos son bastante importantes dentro del sector, como Geoffrey Hinton, conocido como el 'padrino de la IA'; Yoshua Bengio, ganador del premio Turing 2018 por su labor dentro del área; Dario Amodei, CEO de Anthropic; Demis Hassabis, CEO de DeepMind; Sam Altman, CEO de OpenAI; Kevin Scott, CTO de Microsoft; y Bruce Schneier, experto en ciberseguridad.

El mensaje está abierto a todo aquel experto que se quiera sumar, por lo que hay más posibles firmantes que pueden aceptar la afirmación. De momento, hay personas del sector que todavía no se han pronunciado, como Yann LeCun, máximo responsable de IA de Meta; Mark Zuckerberg, CEO de Meta; Bill Gates, cofundador de Microsoft; y Elon Musk, cofundador de OpenAI, que actualmente quiere sumarse al desarrollo de IA de nuevo.

El momento en el que los expertos de IA se pronuncian

El contexto en el que se ha publicado este mensaje es bastante relevante porque la Unión Europea tiene una propuesta de ley entre manos sobre IA que podría marcar un antes y un después en el desarrollo de esta tecnología. La regulación llega en un momento en el que el crecimiento en IA está siendo bastante notorio en el mercado, con herramientas como ChatGPT, Bard, Midjourney, DALL-E, etc. También NVIDIA, con las tarjetas gráficas que se usan para su entrenamiento, se ha visto especialmente beneficiada.

Las firmas del mensaje de 22 mensajes demuestran que gran parte de los desarrolladores de IA más importantes en la actualidad están comprometidos con su regulación. "Existe la idea errónea, incluso en la comunidad de la inteligencia artificial, de que solo hay un puñado de catastrofistas –ha comentado Dan Hendrycks, responsable del Center for AI Safety, en The New York Times-. Pero, de hecho, muchas personas expresan en privado su preocupación por estas cosas".

