ChatGPT podrá recordarte las conversaciones gracias su nueva función de memoria

OpenAI, la compañía de Sam Altman, anuncia el lanzamiento de la función de memoria en ChatGPT para que los usuarios puedan solicitar al chatbot que memorice algunos temas tratados en las conversaciones, de esta manera, podrá recordarlos en futuros chats para que sean más útiles.

Con esta opción, OpenAI evita que los individuos tengan que repetir información y, a su vez, permite gestionar qué cuestiones puede recordar, así como pedirle a ChatGPT que olvide cierta información desde la propia conversación. Además, los interesados podrán solicitar cuestiones relacionadas con estos datos sin tener que repetir dicha información.

Por otro lado, el chatbot advertirá a los usuarios del momento en el que haya guardado datos nuevos en la memoria y, para ello, mostrará un mensaje informativo de 'Memoria actualizada'. Siguiendo esta línea, la compañía de Altman también ha introducido una opción con la que facilita el acceso a todos los recuerdos cuando se llevan a cabo actualizaciones –en concreto, bastará con poner el cursor sobre el mensaje de 'Memoria actualizada' y pulsar en 'Administrar recuerdos'–.

De esta manera, los interesados podrán revisar todos los datos que haya recopilado ChatGPT de sus conversaciones y eliminar cualquier recuerdo no deseado –igualmente, podrán revisar estos datos en cualquier momento en la configuración–.

Quién puede usar la función de memoria en ChatGPT

De momento, la herramienta de memoria no está disponible para todos los usuarios, concretamente, los internautas que pertenezcan a países de la Unión Europea o a Corea no podrán disfrutar de dicha novedad. Asimismo, es importante recordar que la función únicamente se encuentra operativa para aquellos suscriptores de ChatGPT Plus.

