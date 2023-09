Comprar ropa sin tener que hacer cola: la tecnología sin cajero de Amazon se expande al sector de la moda

Amazon anunció el pasado martes 19 de septiembre una actualización de su sistema de pago sin cajero Just Walk Out, un servicio que permite comprar sin tener que esperar largas colas. La nueva versión cuenta con tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID son sus siglas en inglés) para que los consumidores solo tengan que preocuparse de coger los productos que se quieran comprar del estante y salir de la tienda para pagar.

Para que Just Walk Out funcione como se ha descrito en el párrafo anterior, cada artículo deberá disponer de una etiqueta RFID. Esta será leída por el sistema al pasar por la salida y se cargará de forma automática a la tarjeta de crédito del cliente (anteriormente registrada).

Hasta ahora, el servicio Just Walk Out había consistido en la colocación de cámaras en el techo que rastreaban los artículos que los compradores iban cogiendo. Para ello, los productos debían ir en bolsas o cajas y ponerse en ubicaciones exactas que el sistema reconociese, pero eso no era del todo eficaz para la experiencia de compra.

La compañía explica en un comunicado que lo ideal es que los clientes puedan ver la ropa colgada en perchas, tocar la tela, probársela y, si no les convence, colocar las prendas en otros estantes. Para abordar este problema, la nueva tecnología RFID es ideal.

Just Walk Out funciona en tiendas, lugares de entretenimiento, aeropuertos, universidades, supermercados, parques temáticos, tiendas de conveniencia, y estadios de Estados Unidos, Reino Unido y Australia. No obstante, de momento, este nuevo sistema solo se encuentra en Climate Pledge Arena, en Seattle (Washington, EEUU), un estadio para hockey sobre hielo.

Los primeros en probar la actualización han sido los fanáticos del estadio de hockey sobre hielo Climate Pledge Arena. Amazon

