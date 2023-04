Claudia, la joven de 19 años creada por inteligencia artificial que está engañando a miles de usuarios en OnlyFans

El desarrollo de las herramientas de inteligencia artificial está en pleno apogeo y como era casi inevitable, ha dado el salto a uno de los negocios más lucrativos de internet: la pornografía.

The Washington Post recoge el caso de Claudia, una modelo de 19 años que ha vendido fotos eróticas a través de la página web OnlyFans (un servicio de suscripción donde los usuarios pagan a los creadores, en su mayoría del sector del porno y el erotismo).

Lo que ocurre es que Claudia, una guapa joven morena, de piel pálida y cuerpo curvilíneo, no es real: ha sido creada por un motor de inteligencia artificial, Stable Diffusion.

El prestigioso diario estadounidense alerta de que "miles de cuentas ahora están registradas en foros de discusión y salas de chat dedicadas a la creación y ajuste de personas artificiales".

El Post advierte de que "la mayoría de las cuales se asemejan a niñas y mujeres, un cambio rápido que podría poner patas arriba una industria multimillonaria, socavar la demanda de modelos del mundo real y actores y alimentan preocupaciones más profundas sobre la cosificación y explotación femenina".

La clave, según este medio, es que es probable que a muchos de los consumidores no les importe. El Washington Post ha hablado con un creador digital de imágenes de IA, que bajo el anonimato dice que "a la persona promedio que mira estas cosas no creo que le importe".

"No espero que la persona que estoy mirando en línea sea la persona que dice ser. No voy a conocer a esta persona en la vida real. Al final del día, si no son reales, ¿a quién le importa realmente?", dice.

En el caso concreto de Claudia, desde su cuenta no se respondían a las solicitudes de comentarios. Pero dos estudiantes que se manifestaron como las personas que manejaban la cuenta le dijeron a la revista Rolling Stone que ganaron 100 dólares (90 euros) con el truco.

Las fotos tenían varias características claras de una falsificación, incluidos detalles de fondo extraños y un lunar en el cuello que desaparecía entre las poses. "En realidad, es bastante fácil de crear", dijo un programador de IA al Post.

De hecho, podría haber muchas más 'Claudias'. Según el Washington Post, estas cuentas falsas no responden a preguntas. Y debido a que la mayoría de las imágenes generadas por IA no tienen marcas de agua ni huellas dactilares de ninguna manera en el momento de la creación, puede ser un desafío para cualquier espectador confirmar si son reales o no.