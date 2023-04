Alexandra Ianculescu tiene un sueño, llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024 para competir en la modalidad de ciclismo en pista, y ha encontrado una curiosa vía para lograrlo que la ha convertido en noticia en todo el mundo. Y es que, la que fuera representante de Rumanía en la modalidad de patinaje de velocidad en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018, ha decidido recurrir a los ingresos que le proporciona la plataforma OnlyFans para cubrir los altos costes de esta preparación.

A sus 31 años, la rumana no baja los brazos para alcanzar sus metas, tal y como demuestra en sus redes sociales, donde narra todo su camino hacia los Juegos y donde ha explicado su decisión de crear una cuenta en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans.

"El pasado verano decidí abrir esta cuenta porque recibía cantidades increíbles de 'me gusta' en las fotos que subía en bikini y la gente me sugería que las vendiera en esa plataforma. Pensé que era una gran broma y no quería que me vieran como alguien que es conocida por vender 'fotos en bikini' (...) Dicho esto, después de hacer dinero en mi primer mes en OnlyFans, mi vida ha cambiado por completo para mejor", confiesa.

No quería que me conocieran por vender 'fotos en bikinis'

"Disfruto mientras entreno a tiempo completo, viajo a lugares con los que nunca soñé que iría, me compro las bicicletas de mis sueños, ahorro para comprarme el coche de mis sueños y poder disfrutarlo de una forma en la que no tenga que sacrificar mi preparación deportiva con tres trabajos a tiempo parcial, como me ocurría en el pasado, mientras persigo el sueño de estar en los Juegos Olímpicos", cuenta sobre las ventajas que le ofrece esta forma de ingresos.

También habla de las críticas, a las que ha terminado por restar toda su importancia. "Antes me importaba lo que pensaba la gente, pero me di cuenta de que sus opiniones no pagaban mis facturas, así que seguiré usando mi cuenta de OnlyFans al máximo porque me gusta lo cómoda que me siento con mi propio cuerpo y cómo aprendí a amarme a mí misma de una forma diferente", afirma.

Su espíritu competitivo le mantiene en un reto constante, un modo de vida que piensa exprimir al máximo. "Tengo paciencia. Planeo hacer esto durante mucho tiempo. No planeo establecerme y comprar una casa y tener hijos y comprar perros a corto plazo", sentencia mientras espera la llamada de algún equipo profesional que le permita dar el último salto antes de sueño olímpico.