Un archivo llamado "no hay plata" no te hackea el móvil en 5 segundos

"Van a subir unas fotos de argentinos cobrando en dólares por Whatsapp. El archivo se llama NO HAY PLATA, no lo abras ni veas, te jaquean el teléfono en 5 segundos (...)" [sic]. Así comienza una cadena viral que se difunde por WhatsApp por la que nos habéis consultado a través del chatbot de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319).

El texto hace referencia al primer discurso que Javier Milei pronunció como presidente de la República de Argentina en el que aseguró que "no hay plata", pero es un bulo. No aporta ninguna prueba y es idéntico a otros que ya hemos desmentido en Maldita.es. Además, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ya aseguraron a Maldita.es que este tipo de mensaje "suele ser un bulo".

La cadena se difunde sin ninguna prueba y el INCIBE asegura que este tipo de mensajes suelen ser un bulo

El mensaje que está circulando afirma que el hackeo "no se puede detener de ninguna manera" y que en la televisión habrían alertado sobre este supuesto archivo malicioso que circula por WhatsApp. Sin embargo, no hemos encontrado ninguna referencia en medios de comunicación, fuentes oficiales u organismos de ciberseguridad sobre el supuesto archivo malicioso "no hay plata" que te hackea en tan sólo unos segundos. La cadena te invita a compartir la alerta con tus familiares y amigos, una técnica habitual en algunas desinformaciones, pero no aporta ninguna prueba de su veracidad.

Además, desde el INCIBE aseguraron a Maldita.es que este tipo de mensajes "suele ser un bulo".

Otro bulo más sobre un supuesto hackeo en el móvil

Desde Maldita.es hemos desmentido varias cadenas de WhatsApp que advierten de un supuesto archivo malicioso que puede piratear tu teléfono en pocos segundos. Todas estas cadenas siguen la misma estructura y lo único que cambia es el nombre del supuesto archivo y el tiempo del supuesto hackeo.

Si comparamos una cadena que ya circuló en 2023 con la que circula ahora, podemos comprobar que la estructura y algunas frases son prácticamente iguales:

Comparativa de ambas cadenas de WhatsApp. Maldita.es

Durante la pandemia de COVID-19, también se difundieron este tipo de cadenas por WhatsApp con nombres que hacían referencia a distintos países, como "México lo hizo", "India lo está haciendo" o "Argentina lo está logrando". Pero ni el INCIBE ni las autoridades consultadas entonces tenían constancia de estos supuestos archivos maliciosos.

Asimismo, este tipo de mensajes también llegan y circulan por otros países. Por ejemplo, Chequeado, medio de fact-checking de Argentina que forma parte de la International Fact-Checking Network (IFCN) al igual que Maldita.es, desmintió que al descargarte unas fotos del terremoto de Cariaco de Venezuela te hackean el teléfono en 10 segundos.