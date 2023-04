©[Rubaitul Azad] via Unsplash.com.

El universo Google, tan presente y utilizado en nuestro día a día, pero —como pasa con algunos aparatos tecnológicos (cuya etiqueta de instrucciones da pereza leer)— no se saca ni la mitad del partido que se podría si se conocieran todas las funciones de Google Translate.

¿Quién no ha buscado 'cómo ser millonario' en inglés o ha metido la canción de moda en el traductor de Google para saber qué significa la letra? ¿Cómo se te quedó el cuerpo cuando te enteraste de que Google te dice cómo se pronuncia la palabra en cada uno de los idiomas? Pues no has visto nada.

Cinco funciones que no sabías que se podían hacer en Google Translate

1. Pronunciación y traducción en directo: el autodictado de WhatsApp redujo al mínimo esfuerzo el actor de escribir. Como si de Alexa si tratara, pulsando el micrófono y hablando en español, automáticamente lo traduce al idioma que quieras y puedes (dándole al icono de altavoz) escuchar la pronunciación sin tener que escribir el texto.

2. Con la función 'Escritura a mano' del traductor de Google, tanto en el móvil (opción táctil), como el PC (con el ratón), puedes dibujar una palabra y Google hará la traducción correspondiente.

Opción 'escribir a mano' del traductor de Google Google

3. Traducción de páginas web completas: el traductor de Google también puede traducir páginas web completas de un idioma a otro. Simplemente abre la página que deseas traducir en tu navegador, haz clic con el botón derecho del ratón y selecciona 'Traducir al español' (o cualquier otro idioma).

4. ¿Cuántas veces has traducido un párrafo -con el típico 'copia y pega' para poder mandarle un correo a tu profe de inglés? No hace falta, en el margen derecho (en la ventana del texto traducido) te da la opción con el botón 'Compartir' de mandar directamente un tweet o un correo electrónico en el idioma deseado.

El traductor de Google te permite traducir y descargar documentos completos. Google

5. Traducción de documentos completos, sitios web e imágenes. Un PowerPoint o cualquier otro documento que quieras traducir completo y que, en condiciones normales, te llevaría horas.

Simplemente carga el documento en el traductor de Google y selecciona el idioma de origen y el idioma de destino. El traductor de Google procesará el documento y te proporcionará la traducción correspondiente, que podrás descargar para tener las dos versiones del documento en dos idiomas.

¿Has calculado ya el tiempo que has perdido cuando no sabías estas funciones? Ahora piensa en todas las horas que te vas a ahorrar.

