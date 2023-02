Desde que Microsoft introdujo la tecnología de ChatGPT en la actualización de su buscador Bing, muchos usuarios se han unido a la lista de espera para poder charlar con la Inteligencia Artificial. Los que tuvieron ocasión de probarlo primero pudieron disfrutar de un chatbot sin tantas limitaciones como las que tienen ahora, con conversaciones largas y de temas que involucraban sentimientos y dudas existenciales.

Los resultados eran bastante curiosos y algunos usuarios llegaron a compartirlo por redes sociales, pero a Microsoft no pareció gustarle tanto. "Las sesiones de chat muy largas pueden confundir al modelo de IA", indicaron en un informe. Por ello, han limitado a seis turnos las conversaciones y a un total de 60 intervenciones diarias.

Las nuevas restricciones con el ‘modo chat’ de Bing no han terminado ahí y, según ha comprobado Bloomberg, las cuestiones que se refieren a los sentimientos no obtienen respuesta. Cuando los internautas preguntan cómo se siente al ser un motor de búsqueda, el chatbot corta la conversación: "Lo siento, pero prefiero no continuar con esta conversación. Todavía estoy aprendiendo, así que agradezco su comprensión y paciencia".

Un portavoz de la firma tecnológica ha señalado que están "ajustando las técnicas y límites" para "poder ofrecer la mejor experiencia al usuario posible". Estas actualizaciones que están haciendo en Bing con el ChatGPT pretenden evitar que los internautas reciban respuestas extrañas o repetidas.

