Meta está valorando el regreso de Trump a Facebook e Instagram

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría volver a Instagram y Facebook por el anuncio de su candidatura a la Casa Blanca en 2024. El empresario fue suspendido en las plataformas de Meta tras incitar a la violencia a sus seguidores durante el ataque al Capitolio en enero de hace dos años.

Meta, la empresa matriz de dichas redes sociales, informó de que se pronunciaría respecto al tema antes del 7 de enero de 2023. Pero, según han afirmado fuentes cercanas a la compañía al medio de comunicación 'Financial Times', posiblemente haga pública su decisión final en los últimos días del mes.

Nick Clegg, ex viceprimer ministro de Reino Unido que ahora se encarga de los asuntos globales de Meta, será el último responsable de la decisión. No obstante, la reentrada de Trump a Facebook e Instagram es un paso tan importante que no se descarta que Mark Zuckerberg pueda participar, ya que es el director ejecutivo, presidente y mayor accionista de Meta.

De hecho, la decisión es tan relevante que la firma ha formado un grupo de trabajo especial. Según las fuentes de 'Financial Times', dentro del equipo hay personal de departamentos de políticas públicas y comunicaciones de Meta, de políticas de contenido y de seguridad e integridad.

Independientemente de la decisión que se tome, cabe recalcar que en Twitter revocaron hace poco su prohibición permanente del expresidente estadounidense en la red social. En este caso, el regreso de Trump se dio gracias a los propios usuarios que votaron una encuesta publicada por el nuevo dueño de la plataforma, Elon Musk.

