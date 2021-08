Instagram cambia la función 'Swipe Up' de sus Historias por stickers con enlaces

Instagram está notificando su decisión de eliminar la opción de ‘Swipe Up’ (deslizar hacia arriba) en sus Historias para compartir un enlace. A partir del 30 de agosto, los usuarios de Instagram que tenían acceso a esta función, es decir, las cuentas con más de 10.000 seguidores contarán con el nuevo Link Sticker.

La nueva herramienta que sustituirá al Swipe Up ya estaba siendo probada por algunos usuarios desde junio, según informó The Verge. Sin embargo, la compañía ha anunciado que comenzará a implementarse de manera general a finales de este mes.

El 30 de agosto los Swipe Up pasarán a ser Sticker Link. Instagram

Pese a que los stickers con enlace externo tendrán la misma función que el tradicional Swipe Up, dispondrá de ciertas ventajas, como la personalización.

Al igual que ya ocurre con las encuestas o las preguntas en las Historias, las nuevas pegatinas con links ofrecerán diferentes estilos, se podrá variar su tamaño y elegir en qué lugar de la publicación colocarlas.

Por otro lado, los que visualicen las Historias con Link Sticker podrán interactuar con las publicaciones. Hasta ahora, al colocar el Swipe Up, los espectadores perdían la oportunidad de reaccionar y responder a la Historia, sin embargo, con las pegatinas esto ya no será un impedimento.

Aunque la aplicación no haya anunciado la extensión de los enlaces de las Historias a usuarios con menos de 10.000 seguidores, no cierra sus puertas a ello. De momento, no parece que el cambio del Swipe Up al Link Sticker vaya a ofrecer la posibilidad de compartir enlaces a las cuentas más pequeñas, pero la compañía asegura estar evaluándolo con vistas al futuro.

