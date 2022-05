Este truco te avisa si un contacto ha leído tu mensaje en WhatsApp, aunque no tenga el doble check azul

Los usuarios de WhatsApp pueden elegir entre enseñar a sus contactos cuándo leen sus mensajes y cuándo no. Esta función permite que no haya enfrentamientos por si alguien no ha respondido inmediatamente a un chat, pero hay veces en las que la otra persona necesita con urgencia saber si el usuario ha leído el mensaje.

Imagínate que has quedado con alguien que suele tardar en llegar y escribes que tú ya has salido para que lo tenga en cuenta. Sin embargo, pasan un par de minutos y todavía no recibes ninguna respuesta y tiene el doble check azul desactivado. Para casos como este, 20BITS te enseña un truco con el que puedes saber si te han leído para que la otra persona no tenga excusas.

Escribe por un grupo que tengáis en común

A pesar de que en los chats individuales, los usuarios puedan quitar los leídos, los grupales siguen manteniendo esta información. Por ese motivo, aquellos que compartan un grupo de amigos con el receptor del mensaje pueden escribir por ellos para comprobar si están pendientes al móvil.

Existe la posibilidad de que tu amigo solo lea el mensaje grupal y no lea el individual. No obstante, si tiene el dispositivo en sus manos sabrá que le ha llegado tu aviso de que sales de casa y se tendrá que poner las pilas para no ser tan impuntual.

¿Cómo ver si han visto tu mensaje en un grupo?

Mientras que en un chat individual muestra el doble tick azul en cuanto la persona lo ve, para que el color azul salga en el doble check en un grupo de WhatsApp lo tendrían que ver todos. Pese a ello, sí que se puede comprobar si el mensaje le ha llegado a una persona en concreto y si lo ha leído.

Los usuarios únicamente deben mandar el mensaje y pulsar encima de él durante unos segundos. De este modo, se desplegarán unas cuantas funciones entre las que se encontrará la opción de acceder a la información del mensaje. Allí, los internautas pueden ver cuándo han recibido sus mensajes, cuándo lo han visto y, en el caso de que se mande un audio, cuándo lo han reproducido.

