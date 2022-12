Este mapa te enseña las páginas más visitadas del mundo: ¿cuál es la favorita de los españoles?

Internet es un invento que ha revolucionado la manera en la que los individuos nos relacionamos y buscamos la información. Gracias a él, las personas podemos resolver grandes incógnitas, descubrir curiosidades que posiblemente mañana ya habremos olvidado o socializar con usuarios que se encuentran en la otra punta del mundo. La infinidad de webs por las que podemos navegar posibilitan hacer todo lo ya citado, pero, ¿qué es lo que más visita la gente en los distintos países del mundo? Un mapa mundial desarrollado por Hostinger responde a esta pregunta.

Dependiendo del país, las preferencias de búsqueda varían y las páginas favoritas de los internautas son unas u otras. Esa es a la conclusión que llegó Hostinger al recopilar en un mapa las webs más visitadas por territorios basándose en la información recogida por OpenTrends, que analizó lo más visitado, excluyendo los principales sitios, como YouTube, Facebook o Yahoo.

Estos son los resultados de las webs más visitadas por país de Europa. Hostinger

En 43 países, la web más buscada es Wikipedia. Esto posiciona a la gran enciclopedia digital en el rincón de Internet favorito de la mayor parte del mundo. Sin embargo, en España no es la que más triunfa, aquí estamos algo más interesados en el deporte, porque muchos se interesan por el medio de comunicación Marca. No es el único que no tiene la Wikipedia como su espacio favorito:

Los británicos prefieren acceder a la BBC , su principal canal de noticias.

, su principal canal de noticias. En Gregoria, visitan más un generador de memes llamado 4Chan.

Estados Unidos se decanta por Amazon , la reina de las plataformas de ecommerce.

, la reina de las plataformas de ecommerce. México también se sale de la norma y visita más Twitter.

Canadá usa sobre todo Reddit.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.