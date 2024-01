Elon Musk cede a las críticas y devuelve los titulares a los enlaces en X, pero a su manera

La red social X, antes conocida como Twitter, ha cambiado bastante desde que Elon Musk la compró a finales de 2022. Una de las modificaciones que más se había notado era la eliminación del titular en la previsualización de un enlace desde la propia aplicación, sin embargo, el empresario parece que se arrepintió y anunció que volverían, algo que está empezando a ocurrir.

El propietario de la plataforma adelantó en noviembre del año pasado que los titulares de las webs enlazadas en las publicaciones volverían a verso después de que los borrase en octubre. A España llegó esta novedad y los principales afectados fuimos los medios de comunicación. Ahora, vuelven a mostrar los titulares, pero con algunas diferencias.

Los titulares de enlaces vuelven mejorados a X

Uno de los inconvenientes que había con la previsualización de los titulares de los artículos que se compartían en X mediante enlaces era que, muchas veces, quedaban incompletos. Cuando el título era muy largo, la aplicación mostraba solo una parte y se intuía que continuaba por los puntos suspensivos que aparecían.

En ocasiones, que los titulares no estuviesen enteros obligaba a la mayoría a hacer clic en la noticia para enterarse de la actualidad o quedarse con una idea equivocada de lo que se informa realmente. La actualización de X empequeñece la letra y permite ver más parte del título, aunque, si es demasiado larga, sigue sin verse el texto completo.

El texto aparece en color blanco sobre fondo negro encima de la imagen, lo que permite reducir el tamaño que ocupaba antes de la previsualización de un enlace. Este último era uno de los objetivos por los que Musk prescindió de los titulares, ya que quería que un solo post no ocupase tanto. No obstante, una imagen no era suficiente para conocer el contexto, provocando quejas por parte de los internautas.

Así se ve la nueva previsualización de titulares en X. The Verge

Otro de los motivos por los que Musk eliminó los titulares era su intención de luchar contra el 'clickbait', que son esos titulares pensados para llamar la atención del usuario y que pinche en el enlace. A pesar de ello, los medios de comunicación podían seguir escribiendo texto en la publicación para buscar un enganche atractivo para sus lectores, por lo que no era una medida del todo eficaz.

De momento, parece que la modificación se ha desplegado en Estados Unidos, ya que desde España seguimos sin poder previsualizar los titulares. No obstante, estamos deseosos de que llegue para poder volver a ver a qué hacemos clic.

