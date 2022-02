EA lanzará finalmente su expansión '¡Sí, quiero!' en Rusia por petición de los simmers rusos de la comunidad LGTB

Electronic Arts (EA) lanzó hace unas semanas un comunicado en el que explicaba los motivos por los que su nueva expansión ‘¡Sí, quiero!’ no se lanzaría en Rusia por su ‘Ley contra la propaganda homosexual’. Según The Guardian, esta decisión no fue bien recibida por los jugadores rusos que pertenecen a la comunidad LGBT y lo consideraron “una traición”.

La ley, que se aprobó en 2013, supuestamente tiene la intención de “proteger a los niños de la información que aboga por la negación de los valores familiares tradicionales”. A raíz de esta ley, Los Sims 4 fue catalogado como un juego +18 en Rusia por permitir tener relaciones entre personas del mismo sexo (en España el juego está clasificado para mayores de 12 años).

Pese a ser considerado un juego para mayores de edad, Los Sims 4 es bastante popular en el país. Algunos de los seguidores del colectivo LGBT de Rusia han asegurado que se han sentido abandonados por el anuncio de que no lanzarían la historia ‘¡Sí, quiero!’ en su territorio.

Los fans rusos del videojuego crearon el hashtag #weddingsforrussia y una petición en change.org con más de 10 000 firmas. Según The Guardian, los simmers de Rusia creían que la calificación +18 que tiene el juego de rol en el país era suficiente.

No obstante, el motivo de su decisión era que la “narración estaría sujeta a cambios, debido a las leyes federales”: “Estamos comprometidos con la libertad de ser quien seas, de amar a quien ames y de contar las historias que quieras contar”.

El youtuber ruso JPluiy considera que la EA ha discriminado a la audiencia de habla rusa al no lanzar la expansión en el país: “Somos parte de esta comunidad, y estamos ofendidos por lo que está sucediendo en este momento […] Se alejan de la comunidad queer rusa”.

HoboDivi, uno de los principales youtubers rusos que suben contenido sobre Los Sims, compartió su opinión con sus suscriptores. “En Rusia existe una ley sobre la promoción de la homosexualidad, sí, pero solo se aplica a personas menores de 18 años -explica-. Dado que el juego Los Sims 4 ya tiene una clasificación de +18 en nuestro país, EA puede lanzar fácilmente nuevos DLC en nuestro país”.

Daria, simmer y miembro de la comunidad LGBT, reconoce que se ha sentido aislada del resto del mundo: “Es como si todos importaran excepto nosotros”.

EA finalmente lanzará ‘¡Sí, quiero!’ en Rusia

Después de que los fans de Los Sims demostrasen su descontento ante la decisión de la EA, finalmente la compañía reconsideró su postura.

“Hemos reevaluado nuestras opciones y nos hemos dado cuenta de que podemos hacer más de lo que creíamos inicialmente, y ahora lanzaremos The Sims 4 My Wedding Stories Game Pack a nuestra comunidad en Rusia, inalterado y sin cambios”, ha prometido en una publicación en su blog.