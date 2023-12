Cómo ahorrar espacio en tu ordenador eliminando aplicaciones obsoletas de Windows

Los ordenadores de Windows vienen con muchas aplicaciones y funciones que son intrascendentes para nosotros y ocupan un espacio que nos puede servir de utilidad para lo realmente importante para nosotros. Muchas pertenecen a lo que es Microsoft y otras básicamente pagan por estar y hasta hace muy poco no se podían eliminar. Ahora la compañía ha introducido una actualización que permite desinstalarlas. De esta manera podrás quitarte lo que no utilices y ahorrar almacenamiento.

Aplicaciones que puedes permitirte desinstalar

Esto depende mucho de cada persona, ya que puede haber usuarios que utilicen algunas que tú no o viceversa, pero sí que es cierto que hay algunas que están consideradas como obsoletas o totalmente prescindibles y que no pasa absolutamente nada si se eliminan. Es más, con eso solamente ganarás tanto espacio como organización. Por ejemplo, algunas como OneNote o Paint pueden ser muy utilizadas o directamente acordarnos de que están.

Personalmente hablando, si no tienes la Xbox, la app Xbox Live no te sirve absolutamente para nada, al igual que la de Películas y Televisión, que, de hecho, nunca la he abierto, ya que el contenido que elijo ver lo tengo en otros lugares. Incluso la de Microsoft Mapas, pues teniendo Google Maps, se puede quitar. También podemos hablar del reproductor de Windows, el cual sale como predeterminado en el ordenador.

Con respecto a él, hay mejores, más modernos y que no te dan complicaciones al abrir según que archivos y si lo desinstalas no te acordarás de que estaba. Tampoco pasa nada si decides eliminar la del Tiempo, pues en el propio móvil ya te lo marca y ahorras más espacio. Si, por el contrario, has eliminado una y quieres volverla a tener, simplemente dirígete a la Microsoft Store, búscala y vuélvela a instalar.

