¿Cómo activar el modo vacaciones en WhatsApp?

Llegan tus ansiadas vacaciones y quieres desconectar lo máximo posible del estrés; sin embargo, tampoco quieres estar desenchufado del mundo y sobre todo de los planes que te interesan. Tanto si estás de vacaciones en España como fuera de ella, la app de mensajería te da el truco definitivo para que no te moleste la gente que no quieres: el modo vacaciones de WhatsApp.

¿Qué es el modo vacaciones de WhatsApp?

Antes de nada, hay que matizar el concepto 'modo vacaciones'. Y es que conviene saber que "WhatsApp no tiene ningún modo vacaciones. Puede que lo veas mencionado en algún medio, pero no es real. Lo que pasa es que cuando WhatsApp empezó a experimentar con el archivado permanente de chats, llamó a esta función Modo Vacaciones, aunque luego le cambió de nombre", sostienen desde el portal Xataka.

Si te provoca estrés tener tantas notificaciones puedes activar el modo vacaciones de WhatsApp. WhatsApp

El caso es el concepto gustó y muchos usuarios y medios lo siguen llamando así. Esto quiere decir que no te canses buscando esta herramienta dentro de la app, porque no existe como tal.

¿Cómo poner el WhatsApp en modo vacaciones?



Es muy fácil. Para poner WhatsApp en modo vacaciones, tendrás que seguir cuatro fáciles pasos.

1. Hay que ir a Ajustes de WhatsApp y luego a Chats.

2. Allí debes seleccionar 'Mantener todos archivados'.

3. Ahora regresa a la pantalla principal de tu celular.

Con esto, lo que estás haciendo es mantener archivadas las conversaciones, por lo que "no te aparecerán en la pantalla principal, y tampoco recibirás una notificación cuando te escriban, de forma que es más fácil desconectar", insisten desde Xataka. Además, esta técnica se puede hacer tanto en móvil como en la web de WhatsApp para ordenador.

¿Cómo archivar algunas conversaciones de WhatsApp?

Modo de archivado de los chats de WhatsApp. WhatsApp.

Al llevar a cabo este procedimiento, archivarás todas las conversaciones del chat, a las que podrás acceder (solo si quieres) en la pestaña de Archivados, pero no te llegarán notificaciones de ninguno de los chats. Del mismo modo, si accedes al historial de chats principal, no te saldrán (como indica la foto de arriba), a no ser que lo desactives. Cuando quieras volver a tenerlos visibles, seleccionas Ajustes de WhatsApp y luego a Chats y seleccionas la opción 'Desactivar archivados' y listo.

¿Cuál es el problema de esto? Al archivarlos todos de forma automática y masiva, cuando quieres revertir este proceso, de 'desarchivarán' todos, incluidos los que tuvieras archivados previamente, antes de todo este proceso. Así que si tienes archivados de forma permanente (durante todo el año) una serie de chats, los tendrán que archivar de nuevo.

Por eso, lo mejor es archivar ese grupo que te parece especialmente molesto en vacaciones o un grupo de trabajo, con la opción de archivado individual que WhatsApp te ofrece por cada chat. Te vas al listado general de chats, pulsas un rato en el nombre del chat y se desplegará la opción de Archivar. Los seleccionados saldrán arriba del todo del chat general con un dibujito de una caja.

Así, ya estás listo para que nadie te molesta en tus vacaciones.

