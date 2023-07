Los 3 cambios que han llegado a WhatsApp este mes de junio

La aplicación de mensajería instantánea más usada en el mundo es WhatsApp y, para seguir estando en la cima, cada poco tiempo lanza novedades para mejorar la experiencia de sus consumidores. En el pasado mes de junio lo han demostrado con tres funciones muy esperadas que no nos han dejado indiferentes.

La edición de mensajes

Después de años pidiéndolo, por fin WhatsApp parece que nos ha hecho caso y ha posibilitado que los usuarios puedan modificar mensajes ya enviados. Eso sí, solo tienen 15 minutos para hacerlo y aparece con la etiqueta de ‘editado’ por lo que las respuestas incómodas sobre qué ponía antes seguirán estando.

Gracias a esta función, los internautas ya no tendrán que poner un asterisco cuando se equivocan para corregir una palabra. La novedad llevaba probándose bastantes meses y llevaba desde septiembre de 2022 en WhatsApp Beta y. ahora, se está comenzando a desplegar oficialmente.

Modo multidispositivo

Hace un tiempo, WhatsApp implementó una funcionalidad para mantener la sesión iniciada en WhatsApp Web o Escritorio, pese a que no se tuviese conexión en el móvil. No obstante, hasta el mes pasado, solo se podía usar la app desde un teléfono (a no ser que se utilizase con la versión web). Recientemente, la compañía permite vincular hasta cuatro móviles a la vez.

Llamadas no deseadas

La plataforma ha comenzado a desplegar una función para bloquear las llamadas no deseadas. Esta herramienta permite que las llamadas de contactos desconocidos a través de WhatsApp no suenen. Para activarla, hay que acceder a ‘Privacidad’ dentro de ‘Ajustes’ y clicar en ‘Llamadas’.

