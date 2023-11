Sin noticias de Marte: el motivo por el que la NASA y el planeta rojo apagan dos semanas sus comunicaciones

El planeta rojo se encuentra en un periodo conocido como 'conjunción solar', que tiene lugar cada dos años, y que dificulta considerablemente la comunicación con la Tierra. Esto se debe a que se sitúan en lados opuestos del Sol. Es decir, sus órbitas están lo más separadas que pueden estar.

Cuando la conjunción solar se da, el Sol expulsa gas ionizado caliente de su corona, que se extiende hacia el espacio, e interfiere con las señales de radio si los ingenieros en la Tierra intentan conectarse con las naves espaciales marcianas. Ante esta situación, la NASA ha optado por dejar de enviar órdenes a sus misiones en Marte temporalmente.

La conjunción solar es el periodo que ocurre cada dos años en los que la órbita solar de la Tierra y Marte se encuentran en puntos opuestos. NASA

¿Por qué la NASA ha cerrado comunicaciones con Marte?

Cabe señalar que los ingenieros de la NASA solo se tomarán un 'descanso' de sus misiones en el planeta rojo de dos semanas. Ese es el tiempo que Marte y la Tierra no se 'verán' entre sí por tener al Sol entre medio con su gas ionizado caliente.

El equipo ha detallado que paralizan su comunicación momentáneamente para evitar cualquier riesgo de interferencia en las señales de radio. Si pasase algo, podría corromper los comandos y dar lugar a un comportamiento inesperado de las misiones.

Que se cierren las comunicaciones no implica que las naves y rovers dejen de trabajar. La NASA ha enviado una lista de comandos simples para que la tecnología espacial que está en Marte los ejecute a lo largo de las próximas semanas.

Lo que pasa con las misiones de Marte durante la conjunción solar

La NASA ha señalado lo que ocurrirá estos días de incomunicación con sus misiones marcianas, demostrando que sus aparatos estarán completamente operativos. De este modo, los ingenieros pretenden recoger los datos que los robots espaciales recopilen del 12 al 25 de noviembre y que se enviarán una vez termine este periodo especial en la órbita marciana.

La NASA ha trabajado durante meses en una lista de comandos que han enviado a las misiones en Marte para que no estén inoperativas estas semanas. NASA / JPL-CALTECH

Por ejemplo, los rovers Perseverance y Curiosity se encargarán de monitorear los cambios en las condiciones de la superficie, el clima y la radiación del planeta rojo. Lo harán mientras permanecen estacionados, por lo que no se moverán hasta finales de este mes.

Con el pequeño helicóptero Ingenuity, la NASA también tiene planes. Aunque este estará en tierra, utilizarán su cámara a color para estudiar el movimiento de la arena.

Por otro lado, desde las alturas, las sondas espaciales Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, y Odyssey seguirán fotografiando la superficie marciana. Además, la NASA ha contado que MAVEN recopilará datos sobre las interacciones entre la atmósfera y el Sol.

Durante las próximas semanas, el equipo de ingenieros de la agencia estadounidense seguirá recibiendo actualizaciones sobre el estado de sus naves y rovers en Marte. No obstante, apuntan que habrá un par de días que eso no será así y que no tendrán ninguna noticia sobre lo que ocurra en el planeta vecino al estar completamente oculto tras el Sol.

Sin embargo, desde la NASA afirman que no están preocupados. Roy Gladden, gerente de la Red de Retransmisión de Marte en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, notifica que sus equipos han estado "meses preparando listas de tareas" para todas las misiones espaciales que actualmente están activas en Marte.

