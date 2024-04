Megaconstrucciones: Nueva York tiene su primer rascacielos completamente eléctrico

Nueva York tiene un compromiso de cara a 2050 y no es otro que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 2019. Su principal causa de contaminación son los edificios, debido a que la gran mayoría tienen calderas de gas y petróleo que son responsables del 40% de las emisiones de la ciudad, según afirma Christopher Halfnight, director de investigación y políticas del Urban Green Council.

Por ello, Nueva York tiene ya su primer edificio 100% eléctrico. Ubicado en el centro de Brooklyn, posee el nombre de 'The Allow Block Downtown'. Un edificio que no solamente será de ocupación residencial, sino que albergará diferentes negocios y una gran cantidad de viviendas, entre muchas otras cosas. Ahora te vamos a contar sus características.

Así es el Alloy Block, el edificio de Nueva York 100% eléctrico

No solamente es un edificio residencial, sino que contará con 850 viviendas, dos escuelas, oficinas para hasta 1.000 personas y tiendas, aparte de gimnasio y zonas verdes interiores. Proyectado con 301 metros de altura, finalmente alcanza los 256 para evitar alterar el paisaje y es la gran novedad de una ciudad en las que sus edificios dependen del gas y del petróleo para abastecerse.

Eso sí, no todo ha sido un camino de rosas para levantarlo, ya que sus responsables se encontraron de frente con dos problemas. Uno de ellos es que las nuevas conexiones de gas en el barrio de Brooklyn se detuvieron debido a un enfrentamiento entre la empresa de servicios públicos y los reguladores estatales. Esto ocurrió porque la empresa quería construir un gasoducto de 1.000 millones, pero los reguladores argumentaron que podría afectar a la calidad del agua.

El segundo de los problemas era la Ley Local 97, la cual exige una reducción del 40% en emisiones de gases de carbono para varios edificios. Por lo que ahora, lo que iba a ser de gas, será eléctrico. El Alloy Block está diseñado para, además de contar con la electricidad como elemento principal, que sea eficiente en épocas de frío y calor. Por ello, el Ayuntamiento de la ciudad aprobó en 2001 una ley que prohibía a los edificios nuevos quemar combustibles que emitirán cierta cantidad de CO2.

Esta construcción tiene un sistema con un circuito por el que se mueve el aire frío caliente y está diseñado para que se recupere gran parte de la energía utilizada para enfriar y calentar, reduciendo el trabajo de la caldera y siendo más respetuoso con el medio ambiente. Además de todo esto, cada habitación del edificio estará digitalizada y monitorizada, Cada una tendrá su propia calefacción y refrigeración, aunque adaptándose a las variaciones de las facturas en función de cada época del año.

Habrá un segundo edificio

AJ Pires, presidente de Alloy, que son los creadores del edificio, afirma que el proyecto está lejos de ser finalizado y que habrá una segunda torre con más de 800 viviendas que ayudará a completar el proyecto. Se fabricarán con tecnologías que no eran rentables o no estaban disponibles en la construcción de la primera torre. Lo que se podría traducir en que los que vivan en la segunda torre paguen menos factura. En cuanto al alquiler, ya se han reservado 45 de las 440 viviendas de la primera torre y, hablando de su precio, varían entre los 3.400 dólares al mes por un estudio hasta los 11.200 por un piso de tres habitaciones.

