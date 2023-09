Fortnite está reembolsando compras hechas por menores sin autorización de sus padres en EEUU: ¿qué dice la ley en España?

©[Erik Mclean] via Unsplash.com.

La empresa detrás de Fortnite, Epic Games, se ha comprometido a reembolsar dinero a 37 millones de afectados por sus estrategias de venta dentro del videojuego. La Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos asegura que la compañía usó un diseño engañoso para que sus hijos hiciesen compras sin el consentimiento de sus padres de skins o armas dentro del battle royale.

Según la resolución de la demanda, Epic "facilitó a los niños acumular cargos sin el consentimiento de sus padres y bloqueó las cuentas de los consumidores que se quejaron por cargos no autorizados con sus compañías de tarjetas de crédito".

Supuestamente, la empresa afirma en la web que deja que los usuarios pidan el reembolso de las compras (a excepción de algunos marcados como 'no reembolsable') en un plazo de 14 días y si no los han usado más de 2 horas, pero parece que este no fue el caso.

Ahora, la FTC y Epic han llegado a un acuerdo en el que la marca se compromete a indemnizar a los perjudicados en EE UU. No se sabe qué cantidad de dinero recibirán, pero, en total, deberán repartir 245 millones de dólares. Además, la firma tendrá que pagar una multa por quebrantar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea.

En España, de suceder esto, estaríamos amparados por el Artículo 60 de la Ley 3/2014, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, los usuarios siempre serán informados "de manera clara y comprensible" de los pagos adicionales de un producto y la aceptación por parte del consumidor "se realizará sobre una base de opción de inclusión". "Si el empresario no ha obtenido el consentimiento expreso del consumidor y usuario, pero lo ha deducido utilizando opciones por defecto que este debe rechazar para evitar el pago adicional, el consumidor y usuario tendrá derecho al reembolso de dicho pago", dicta la normativa.

¿Cómo reclamar el reembolso en EEUU tras la resolución?

Los requisitos esenciales para ser elegible para el reembolso de Fortnite son que el usuario sea de EEUU, tener un número de reclamo facilitado por la FTC y que sea el padre o tutor (mayor de 18 años) quien realice el proceso. Además, deben ser usuarios a los que les cobraron en moneda del juego por cosas que no quería entre enero de 2017 y septiembre de 2022, que su hijo efectuase cargos en su tarjeta de crédito sin su conocimiento entre enero de 2017 y noviembre de 2018 o que les bloqueasen la cuenta entre enero de 2017 y septiembre de 2022 después de quejarse de cargos indebidos por parte de Epic.

Dichas personas deberán rellenar un formulario para solicitar la devolución del dinero, facilitado en este enlace. Para recibir el número de reclamo que solicitan, deben acceder a esta otra web enlazada y seguir los pasos que piden.

El proceso de solicitud de reembolso se debe realizar antes del 17 de enero de 2024.

