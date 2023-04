Corea del Sur multa a Google con 29.000 millones de euros: este es el motivo

La tienda de aplicaciones Play Store de Google es la que actualmente domina el mercado, incluso en Corea del Sur. Sin embargo, en el país asiático, cuentan con una plataforma rival y no se trata de la App Store de Apple, sino de una local llamada One Store Co.

Para frenar el crecimiento de su competidora en Corea del Sur, la Comisión de Comercio Justo de Corea asegura que siguieron una estrategia monopolística. Según cuentan en Bloomberg, Google pidió a algunas empresas de juegos coreanas, como NCSoft Corp. y Netmarble Corp., otras marcas más pequeñas y algunas chinas que lanzasen sus videojuegos solo en la Play Store.

Google prometió que, si lanzaban juegos exclusivamente en su tienda de apps, los promocionaría y les daría más apoyo en el extranjero. Esta práctica ha sido denunciada por el organismo que busca que se cumplan las normativas antimonopolio en Corea del Sur, ya que irían contra ellas.

Por ese motivo, el país ha multado a Alphabet, la empresa matriz de Google, a pagar 42.100 millones de wones, que equivalen a 29.187.930 euros. Así, pretenden castigar a la marca que, según cuentan, ha aprovechado su influencia para eliminar a un rival local.

